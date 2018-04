Z chátrající rozhledny mizí vše cenné

"Mříž jsem objevil a nechal traktorem odvézt k nám do dvora. Namontuji ji až na zimu, kdy zřejmě rozhlednu zavřu," říká Přemysl Vonka z jezdeckého klubu RGM, který má smlouvu s městem, že na rozhledně bude udržovat pořádek. Vonka tvrdí, že sám rozhlednu neubrání. A síly členů klubu stačí jen na úklid a posekání okolních luk. Kromě mříže chybí i skla v okénkách, dveře na jednom z ochozů jsou také pryč, a někdo se dokonce pokusil oloupat krytinu ze střechy.

"Zřejmě nějaký chalupář potřeboval střechu na svoji chalupu. Když zjistil, že nejde sundat, alespoň ji poničil. Někteří lidé si neváží toho, co udělají jiní," říká Vonka. Nestěžuje si na německé turisty ani na trampy. "To jsou lidé, kteří nepořádek neudělají, odpadky i ohniště po sobě uklidí," ukazuje Vonka na plný pytel v odpadkovém koši. Výlety na Chlum mají stoletou tradici. První vyhlídka v těchto místech vznikla na Malém Chlumu, kde už v sedmdesátých letech 19. století vyrostla turistická chata a o něco později i dřevěná rozhledna. Po těchto stavbách však už není památky.

Samotnou kamennou chlumskou rozhlednu, šestnáct metrů vysokou, v nadmořské výšce pěti set metrů vybudovali lidé z vesnice Chlum v letech 1928 až 1929 společně se členy sekce Horského spolku. Slavnostně byla otevřena 18. května 1930 a stala se místem častých výletů. "Je tu překrásný rozhled do krajiny. Děčín je jako na dlani, při dobrém počasí si lidé mohou prohlédnout Lužické i Jizerské hory a České středohoří," popisuje Vonka. Zchátralou rozhlednu město opravilo. Před listopadovou revolucí sem lidé však nesměli. Stavba sloužila spojům i armádě a chátrala. Až na přelomu let 1996 a 1997 ji město Děčín, jemuž patří, nechalo opět opravit.

"Opravy vyšly asi na osm set tisíc korun. Nejprve se musela vybudovat cesta, po níž mohla jezdit auta s materiálem," popisuje akci starosta města Vladimír Medek. V roce 1997 se rozhledna slavnostně znovuotevřela. Neuplynul ani rok a opět se stala terčem nenechavců a uvažovalo se i o jejím zavření. "Zničené dveře, okna, několikrát se tu opravovalo, ale nikdy to delší dobu nevydrželo. Pak přišel pan Vonka, který má v okolí pronajaté louky pro svůj jezdecký klub, že se o rozhlednu postará. Bohužel ani on nedokáže zabránit vandalům, aby ji neničili, ale je tu alespoň pořádek," říká Medek. Město o hlídání rozhledny neuvažuje.

"Jezdila sem parta výrostků na motorkách, ty se mi podařilo vyhnat, pohrozil jsem policií, ale kdo sem přijde v noci a chce to tu ničit, proti tomu jsem bezmocný," stěžuje si Vonka. Radnice neuvažuje, že by Chlum zatraktivnila, přilákala sem více lidí a zajistila stálého správce a hlídače. "Chlum není typickým turistickým místem a lidé sem jdou spíše sporadicky. Vybudovat tady nějaké turistické centrum by určitě bylo ekonomicky nevýhodné," vysvětluje starosta Medek.