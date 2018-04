Z Českého ráje do Prahy povede cyklostezka

Peníze z Evropské unie



Projekt cyklostezky Jizera se připravuje už čtyři roky. Teď ale znovu město Turnov a Sdružení Český ráj své pracovní úsilí zesílilo. Ve hře jsou totiž granty z Evropské unie, která má na budování cyklistických tras připravené milionové dotace.

"Bez evropských peněz nejsme schopni cyklostezku Jizera ufinancovat,“ uvedla Pavla Bičíková, projektová manažerka celé akce.

"Chceme, aby cyklostezka začínala u pramene Jizery, nad Kořenovem a vedla až po soutok řeky s Labem,“ vysvětlila Bičíková. Tady by se měla napojit na stezku do Prahy. "Jedna cyklotrasa už tu natažená je a vede na Černý Most, je ale možné, že ve spolupráci se Středočeským krajem vybudujeme novou stezku,“ poznamenala manažerka. Cyklisté by tak měli před sebou více než 130 kilometrů.





Problémů je dost

Podle Bičíkové se na některých úsecích dají využít stávající komunikace, na nichž je malý provoz. Tam, kde nejsou, se budou muset vybudovat nové stezky. Jenže někde se už teď objevují problémy, a to hlavně v místech, kde se kaňon Jizery začíná zužovat a trasu lemují skály.

Ten největší zádrhel zatím leží na úseku mezi Spálovem a Semily. "V úzké soutěsce vede na jedné straně Riegrova stezka a na druhé železniční trať se čtyřmi tunely. Jednou z možností je přesun cyklistů mezi Železným Brodem a Semily speciálním vlakem. Tou druhou vést trasu kopci. Do toho se nám ale moc nechce,“ upřesnila manažerka.

Naváže se na cyklistické trasy v Turnově

Součástí cyklostezky Jizera se stanou i cyklistické trasy v Turnově. Jednu z nich už vloni ve městě vybudovali. Vede od Votrubcovy elektrárny podél Malé Jizery až do areálu v Dolánkách a měří bezmála půldruhého kilometru. Její výstavba přišla na 2,7 milionů korun a město na ni získalo více než milionovou dotaci. "Je vhodná i pro jezdce na kolečkových bruslích,“ upozornil Martin Holan z odboru rozvoje územního plánování.

Město už také zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení další cyklostezky. Ta povede přes Koňský trh podél náhonu až do budoucího sportovního areálu v Maškově zahradě. Dlouhá bude necelý půlkilometr.

Právě po těchto cestách se projedou turisté, kteří nastoupí na cyklostezku Jizera. Jen v Libereckém kraji se po ní budou moci svézt z Podspálova až do Svijan. Přes Železný Brod je cesta zavede až do Líšného. Tady se přes současný most dostanou na druhou stranu řeky a přes kopec vystoupají nad obec, aby pak sjeli na Malou Skálu k benzinové stanici. "Hned za ní je lávka, kudy je možné dojet zase na levý břeh Jizery a pak projet Malou Skálou až do míst, kde se koná v létě festival Benátská noc. Odtud pak vede cesta těsně pod železničním náspem,“ přiblížil Pavel Charousek, mluvčí Sdružení Český ráj.

Na kole přes řeku

A pak už čeká na cyklisty ta náročnější část. Mezi korytem řeky a železnicí je totiž málo místa, takže tu budou muset řemeslníci vybudovat visutou lávku přes řeku. Po pár set metrech se pak zase stezka napojí na silnici vedoucí do Rakous. "Po ní se cyklisté dostanou přes Loužek do Dolánek k Dlaskově statku, kde se napojí na cyklostezky v Turnově,“ popsal mluvčí. Přes Přepeře pak budou pokračovat až do Ploukonic, Příšovic a Svijan.

Cyklostezka by měla být hotová do roku 2013

Celá cyklostezka by měla být dokončená nejdéle v roce 2013. Záleží ale na tom, zda se podaří sehnat peníze, potřeba budou desetimilionové částky. "V současné době je naším největším problémem získat peníze na projektové dokumentace. Bez nich totiž nemůžeme o granty požádat,“ doplnila Bičíková.