Z Česka Středomoří? Není to vyloučeno...

12:23 , aktualizováno 12:23

Z Česka se možná brzy stane "Středomoří". Naznačují to nové studie, podle nichž bude oteplování naší planety v příštích desetiletích nabírat na tempu. Průměrné teploty by se tak mohly do konce století zvýšit možná až o osm stupňů.