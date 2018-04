Z Česka až na konec světa

Co by tady ještě mohlo být za život? Už tři dny uplynuly od chvíle, co jsme přejeli severní polární kruh na 66 stupních a 33 minutách zeměpisné šířky. I v červenci tady leží ostrůvky sněhu a my pokračujeme dál na sever.