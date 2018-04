Z Černobylu stále jezdí do ČR se léčit

"Všechny se narodily později," uvedl šéf organizačního štábu Karel Janíček, který organizoval už první pobyt běloruských dětí v Bludově v roce 1994. Přesto i tyto děti katastrofa zasáhla.

"Letos jsme přivezli děti z Mogylevské oblasti, která patří k nejpostiženějším místům v Bělorusku. Všechny mají poškozenou štítnou žlázu. Trpí onemocněním kostí a mají také zhoršenou imunitu," podotkl Janíček.

Děti pro ozdravný pobyt v rekreačním areálu Vlčí důl v Bludově vybírá zastupitelský úřad po konzultacích s běloruskými zdravotníky. Postupně střídají všechny oblasti. "Za celých osm let sem jenom dvě dívenky přijely dvakrát. Jinak jde vždy o nováčky," říká Janíček.

Poprvé přijel do Bludova jako doprovod s dětmi vysokoškolský pedagog Oleg Jaroščenko. "Je to nesmírně pozitivní akce. Děti nemají bez humanitární pomoci jinou možnost, jak se dostat na ozdravný pobyt. Kromě posíleného zdraví si jistě odvezou spoustu zážitků a nových zkušeností. Českým přátelům za to patří vřelý dík," říká Jaroščenko.

Překladatelka Olga Potapova má odstraňovat jazykové problémy v komunikaci s Čechy tlumočit dětem i jejich posluchačům. Sama češtinu ovládá dokonale, protože studuje bohemistiku na univerzitě v Minsku. "Je to pro mě pocta, že mohu být tady užitečná. Zatím jsem se do Česka dostala jen na stáže na univerzitě v Brně," pochvaluje si Potapova.

Pobyt dětí teprve začíná. Program je ale do detailu připraven jejich na celé tři týdny. "Je to jednoduché. Bude stejný jako všechny roky předtím," prozrazuje Janíček.

Poznat tradiční pamětihodnosti regionu, pobavit se, zasportovat si, zjistit, jak se učí čeští školáci. Právě proto, že se osazenstvo stále mění, nepovažuje Janíček za nutné měnit program.

Rok od roku je však těžší sehnat na tábor peníze. Větší část sice pokryl grant ministerstva zdravotnictví, ale potom už přišli ke slovu sponzoři. "Každý rok je třeba víc peněz získat od sponzorů, protože grant je stejný a ceny jdou stále nahoru. Je dobře, že si podnikatelé i obyčejní lidé uvědomují humanitární povinnost ke světu a nejsou lhostejní," pochvaluje si Janíček.