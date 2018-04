Z Budějovic do Třeboně na kole

"V bezprostředním okolí stezky bychom chtěli vytvořit lokality s podpůrnými

podnikatelskými aktivitami, jako jsou občerstvovací a odpočinkové zastávky, případně půjčovny kol. Ty by měly fungovat v režii obcí na trase," uvedl Kostka.



České Budějovice přijaly koncepci budování cyklostezek. Její konečnou podobu bude podle Kostky možné s trochou nadsázky přirovnat ke slunci: kolem historického jádra města bude pomyslný kruh, z něhož paprskovitě povedou jednotlivé trasy. Měly by směřovat do jednotlivých předměstí, například do sídlišť Máj, Šumava a Vltava, čtvrtí Suché Vrbné a Rožnov a na Pražskou třídu.