Z brtnického zámku vyjde morový průvod

Z druhého nádvoří zámku v Brtnici vyjde v neděli průvod více než dvou set mlčenlivých postav na paměť morové rány, která Brtnici postihla v roce 1715. Historický morový průvod je barvitou událostí, na kterou se v Brtnici i v okolí dlouho vzpomíná a která se také dlouho dopředu pečlivě připravuje. Ten letošní je v pořadí už sedmnáctý od znovuobnovení barokní tradice za první republiky. "Průvod je velmi originální zdejší záležitostí také proto, že události, v nichž má původ, jsou historicky přesně datovány a doloženy. V lidech znovu probouzí místní patriotismus a soudržnost," míní jedna z iniciátorek průvodu Eliška Nosálová. Přípravy na průvod začínají vždy přibližně měsíc před jeho konáním, kdy radnice rozhlasem vyzve zájemce o účast v průvodu, aby si přišli vyzkoušet a zkontrolovat své kostýmy. Těch má Brtnice nyní už celkem stosedmdesát vlastních; ostatní si půjčuje. Kostýmy jsou uloženy v jednom ze sálů jinak nevyužívaného brtnického zámku. Při každém konání průvodu (není to pravidelně, v posledních deseti letech se například průvod konal v roce 1990, pak o rok později a následně v letech 1994 a 1998) k nim některé přibudou a některé jsou opraveny, či ušity znovu. A tak před dvěma lety mohli lidé spatřit poprvé v průvodu jít kordón schönbornských dragounů, kteří při morové ráně a vyhlášení karantény Brtnici hlídali. Letos přibudou další postavy ve zbrusu nových a historicky věrných kostýmech: osm zbrojnošů, deset šlechticů a trojice trubačů. "Ušily nám je učnice Středního odborného učiliště v Jihlavě, které odvedly skvělou pečlivou práci. Moc jim děkujeme," podotkla Nosálová. Organizátoři průvodu nemají příliš velkou práci s tím, aby představitele jednotlivých postav přemluvili k účasti. "Je to spíš naopak: kostýmů je méně než zájemců. Většina postav už má své tradiční představitele, kteří se průvodu účastní pravidelně a může s nimi většinou stoprocentně počítat," řekl starosta Brtnice Josef Přibyl. Jednou z takových figur je mor - temná postava bez tváře, která je leitmotivem průvodu, a která hlavně u dětských svědků průvodu někdy způsobí pocity jako postavy z filmových horrorů. Má už po celé desetiletí jednoho představitele: brtnického rodáka Jana Čecha z Jihlavy. "Chodím za mor v průvodu tak dlouho, že si to ani nepamatuji. Je už to taková tradice. Ta postava do průvodu patří, bez ní by to nebylo ono," usmívá se vysoký muž. Ztělesňování alegorie moru zdědil po strýci, který jej představoval už v sedmdesátých letech. Se vznikem většiny současných kostýmů průvodu je spojena osoba brtnického pedagoga a výtvarníka Aloise Toufara. Ten se zasloužil o jejich vznik v období politického uvolnění před rokem 1969, kdy se po letech zákazů průvod uskutečnil po čtyřiadvacetileté přestávce od roku 1945. "Dali si s tím tehdy skutečnou práci a jeli například až do konventu ve Vranově, aby se podívali, jak vypadají skutečné obleky paulánských mnichů. Také další kostýmy vznikaly podle historických předloh, zhotovila se i celá řada dodnes užívaných paruk," líčí Nosálová. Kolik celá brtnická podívaná bude stát obecní kasu? Něco tisíc stálo ušití nových kostýmů, něco přijde na občerstvení hudebníků. Podle odhadů jde o desítky tisíc korun. Podle starosty Přibyla je však důležitější, že i v Brtnici jsou lidé, kteří nechtějí jen tak nechat zaniknout odlesky zdejší bohaté historie. "Práce na organizaci je vesměs dobrovolná, a tedy zdarma. Díky patří především všem, kteří mají úctu k tradici a dělají něco pro její zachování," soudí starosta. Historický morový průvod v neděli projde pomalu městečkem Brtnicí a pak se druhou stranou kolem bývalého paulánského kláštera vrátí zpátky na zámecké nádvoří.