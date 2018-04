Co byste zažít nechtěli. Z Boeingu 747 vypadl po startu motor

Boeing 747 mířil z teheránského letiště Mehrabad do Bandar Abbasu na jihu země. Pouhé dvě minuty po startu vypadla velká část třetího motoru a zasáhla přitom trup letadla. Motor dopadl na pole do okrajové části města kousek od obytných budov, nikdo přitom nebyl zraněn.

„A 747 může letět bez potíží, pokud jeden z jeho motorů selže,“ vyjádřil se k nehodě pilot aerolinek Mahan Air Patrick Smith s tím, že podle pravidel by boeing mohl pokračovat v letu i v případě, že jeden z motorů selže během kritických minut startu. V tomto případě však motor narazil do trupu letadla a nebylo jasné, jaké škody způsobil.

Faramarz Sarvi, zástupce soukromé letecké společnosti Mahan Air, prohlásil, že letadlo prošlo před startem zevrubnou kontrolou a že příčiny nehody se nyní vyšetřují. Zároveň informoval, že cestující z tohoto letu nakonec přepravilo do Bandar Abbasu jiné letadlo.

Zastaralá letadla a mezinárodní sankce

Letecká společnost Mahan Air má ve své flotile pět Boeingů 747, všechny přitom získala v letech 1986 až 1993. V Íránu se v posledních letech odehrála řada leteckých katastrof, které si vyžádaly stovky obětí. Posledním zveřejněným případem byla nehoda poblíž Teheránu v roce 2014, kdy se letadlo ve vzduchu vzňalo údajně poté, co ocas letadla narazil do elektrického vedení - tehdy zahynuly desítky lidí.

Letecká společnost Mahan Air provozuje kromě domácích i zámořské lety z Teheránu do Itálie, Německa, Řecka a Turecka. O lince z Prahy do Teheránu jedná nově i Česko (čtěte článek Lidových novin: Bude Mahan Air létat z Prahy do Teheránu?)

Experti se shodují, že příčinami nehod v íránské letecké dopravě jsou stárnoucí letadla i špatná údržba. Součástí mezinárodních sankcí vůči Íránu byl dlouhá léta i zákaz prodeje západních letadel a jejich částí do této země. K určitým úlevám došlo v lednu 2014 po částečné dohodě ohledně jaderného programu, takže nyní je možné do země dovážet některé náhradní letecké díly, na prodej nových letadel se však sankce zatím nadále vztahují.

Nová dohoda o jaderném programu, uzavřená ve Vídni v červenci 2014, by měla vstoupit v platnost počátkem roku 2016 a měla by otevřít dveře i možnostem koupě nových letadel. Íránský ministr dopravy oznámil, že vláda jedná se společnostmi Boeing i Airbus a že se chystají postupně koupit každý rok 80 až 90 nových letadel, aby nakonec Írán získal schopnou flotilu 300 letadel.

Na místo, kam vypadla část motoru, se brzy sjeli experti i spousta zvědavců.