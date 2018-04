Z 'bitevních zápisků' námořníka na Korčule

Rekonstrukce bitvy na Korčule se bude letos konat 3. září. Bitva většinou probíhá v pozdních odpoledních hodinách.



Co si nenechat ujít

Moreška - Tisíc let starý bojový tanec s meči se tančí na Korčule poslední čtyři století. Je jedním z největších klenotů, které středověká Korčula nabízí. Bojuje se o krásnou Bulu, snoubenku Bílého krále. Tu zajme Moro, syn Černého krále. Moreška se tančí v atriu pod hradbami jednou týdně.



Dům Marka Pola - Ukrytý za katedrálou v centru města stojí rodný dům věhlasného cestovatele. Korčulané věří, že se zde Marko Polo narodil.



Jak se dostat na Korčulu - Vydejte se směrem na Vídeň ­ Maribor Karlovac ­ Knin Sinj. V Sinji lze odbočit na Split a přeplout do Korčuly trajektem. Další možností je přepravit se z Pločí trajektem (cca 80 minut) na poloostrov Pelješac a přejet do Orebiče. Sem můžete přijet z Pločí i po souši (113 km). Poté je to 20 minut trajektem do Korčuly.