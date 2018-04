Minirevoluce v cestování: mapa Yelp najde levné pivo i NEJ hotely

Potřebujete co nejrychleji z periferie do centra, ale chcete se vyhnout davům? Hledáte romantiku v Paříži nebo pivo v Londýně? Využijte teplotní mapu Yelp, na níž si navolíte, co vás zajímá, např. hipsteři, pivo, jídlo a ve 14 světových městech se vám zobrazí, kde se dané slovo nejvíc vyskytuje podle recenzí, které lidé napsali.