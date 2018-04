Z největších kasáren střední Evropy u Berlína se staly sovětské Pompeje

Město duchů: temná minulost a nejasná budoucnost V oblasti kolem braniborského města Wünsdorf byla armáda doma už v 19. století. Ovšem domácí. V roce 1877 zde byla založena pruská dělostřelecká střelnice, později přibyly kasárny, telegrafní úřad, železnice i pěchotní škola.

Ve Wünsdorfu také mezi lety 1914 a 1945 sídlilo velitelství německé armády.



V roce 1915 zde byla postavena první mešita na německé půdě. Měla sloužit muslimským válečným zajatcům, kterých bylo v tzv. Táboře půlměsíce kolem 30 tisíc. Po první světové válce ji ještě nějakou dobu využívala berlínská muslimská komunita, ale v roce 1925 byla zničena.



Když se v roce 1933 dostala k moci NSDAP, stal se Wünsdorf základnou obrněných jednotek. Ve třicátých letech se zde připravovali němečtí sportovci na olympijské hry 1936, které byly zlatým hřebem nacistické propagandy.



Od roku 1937 budovala německá armáda ve Wünsdorfu bunkry, jejich rozloha patřila k největším v zemi. Odtud bylo řízeno napadení Polska, které odstartovalo druhou světovou válku.



Od roku 1938 zde sídlilo vrchní velení wehrmachtu. Vojáků i civilních zaměstnanců přibývalo, a tak byla v lese severně od města vybudována vojenská základna.



Americké bombardéry podnikly 15. března 1945 masivní útok, při kterém bylo zabito 120 lidí a mnoho budov bylo zničeno nebo poškozeno. Wünsdorf posléze obsadil generál Žukov, který odtud zaútočil na Berlín.



Po válce se „Malá Moskva“, jak se lesnímu městu přezdívalo, stala domovem pro 50 tisíc až 75 tisíc mužů, žen a dětí, kteří tu měli k dispozici vše, co potřebovali k životu. Rusky se zde mluvilo od 50. let minulého století až do září 1994, kdy byl dokončen odsun sovětských vojsk.



Po jejich odchodu zde zůstalo opuštěné posádkové město o rozloze 260 hektarů, kde se nacházelo ještě 98 300 nábojů, 47 tisíc kusů další munice, 29,3 tuny muničního odpadu a nespočet vyřazených zbraní.



Z města duchů bylo následně odklizeno asi 45 tisíc metrů krychlových domácího a velkoobjemového odpadu včetně chemikálií, olejů, pneumatik nebo azbestu.



Do areálu bylo přestěhováno několik zemských úřadů a jeho část také slouží k bydlení, směřují sem i kroky výletníků a milovníků military, ale většina prostor stále chátrá.

V současnosti bývá Wünsdorf nazýván městem bunkrů a knih, život mu vdechují nezávislí umělci a intelektuálové. Umělecké sdružení Töpchin působí uprostřed cvičáku už od roku 1992.



Minulý rok braniborský ministr vnitra navrhl, aby byl v jednom z opuštěných komplexů vybudován tábor pro více než 1500 uprchlíků. Pravicoví extremisté následně budovu zapálili.