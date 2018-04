Wothanburg - vraťte se do 12. století

Hledáte vhodný tip pro letní výlet do okolí Liberecka? Vedle hradů, zřícenin a muzeí můžete navštívit také další zajímavý objekt, a to raně středověké venkovské velmožské sídlo a řemeslnickou osadu na předhradí s názvem Wothanburg. Rozprostírá se nad vesničkou Vítkovem. Dojdete k němu, vydáte-li se směrem na Chrastavu a odtud podél potoka do Vítkova. Vesnice dlouhá několik kilometrů tu na samém konci obtáčí mohutný kopec s plochým návrším. Na vrcholu tohoto kopce se nad příkopy tyčí mohutné valy osazené palisádou přitesaných kůlů, korunované mohutnou roubenou strážní věží nad branou.