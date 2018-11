Nejlepší lyžařské areály pro rok 2018. Absolutním vítězem je Val Thorens

World Ski Awards 2018 Celosvětová soutěž byla založena v roce 2013 a jejím cílem je zvyšovat standardy lyžařského průmyslu a oceňovat organizace a areály, které jsou lídry ve svém oboru. Porota neoceňovala jen lyžařská střediska a hotely, hodnotila v deseti různých kategoriích, od středisek přes hotely a horské chaty až po tour a transfer operátory. World's Best Ski Resort 2018

Val Thorens (France) World's Best Freestyle Resort 2018

LAAX (Switzerland) World's Best Ski Hotel 2018

W Verbier (Switzerland) World's Best New Ski Hotel 2018

Fahrenheit Seven Courchevel (France) World's Best Green Ski Hotel 2018

rocksresort (Switzerland) World's Best Ski Boutique Hotel 2018

Aurelio Lech (Austria) World's Best Ski Chalet 2018

Chalet Les Anges, Zermatt (Switzerland) World's Best New Ski Chalet 2018

Chalet des Cascades (France) World's Best Ski Resort Company 2018

Bergbahn AG Kitzbühel World's Best Indoor Ski Resort 2018

Ski Dubai (UAE) World's Best Ski Tour Operator 2018

Sunweb World's Best Ski Travel Agent 2018

Leo Trippi World's Best Heli-Ski Operator 2018

Bella Coola Heli Sports (Canada) World's Best Ski Transfer Operator 2018

Schneebeben Outstanding Contribution to Ski Tourism 2018

Juan Cruz Adrogué