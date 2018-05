Za zdmi Windsoru. Z dřevěného hradu nad Temží se stala legenda Anglie

Má to být pouze „rodinná“ svatba, aspoň dle vyjádření britské královské rodiny. Do kaple svatého Jiří je k ní pozváno 800 hostů, před kapli další 2 000.

Princ Harry, vnuk královny Alžběty II. a šestý v řadě nástupnictví na trůn, řekne v sobotu 19. května své „ano“ americké herečce Meghan Markle. Místo činu: Windsor. Hrad, který má 1 000 komnat a 350 členů služebnictva. Obrazy a zařízení v hodnotě miliardy liber. Ale i tajné archivy královské rodiny.

Dnes je Windsor po Pražském hradu druhým nejrozsáhlejším obývaným hradním areálem světa. Zároveň je i nejdéle soustavně obývaným hradem. Celkem 39 anglických a britských panovníků zde bylo doma.

Téměř 1 000 let dějin

Psal se rok 1070, když to vše začalo. Čtyři roky po bitvě u Hastingsu, v níž normanský nájezdník Vilém Dobyvatel porazil anglosaského krále Harolda II. Vilém poté obsadil Londýn, nechal se ve Westminsteru korunovat a rebelii obyvatelstva potlačil hrozbou zničení města.

Tehdy nechal obklopit Londýn prstencem devíti hradů, stojících na denní pochod od města a vzdálených od sebe 20 až 30 mil. Tři z nich existují dodnes. A jeden nese jméno Windsor.

Jeho vnější hradby jsou stále tam, kde byly za Viléma. Poloha se králi obzvlášť zamlouvala. Z pahorku nad Temží, nejdůležitější tepnou středověké Anglie, střežil hrad západní přístup k městu. Zároveň stál u obory Windsorský les.

Tehdy byl Windsor dřevěný. Každý z anglických králů však na něm chtěl zanechat svůj architektonický otisk. Jindřich II. začal v roce 1170 nahrazovat dřevo kamenem. Edvard III. nakázal roku 1360 vybudovat síň svatého Jiří pro rytíře nového Podvazkového řádu. Za Edvarda IV. k ní roku 1475 přibyla i skvostná kaple svatého Jiří.

Když hrad zabral roku 1642 Oliver Cromwell, učinil z něj vězení. Držel v něm i krále Karla I., než jej nechal v Londýně popravit. Ve sněhové bouři pak na Windsor přivezli jeho mrtvé tělo a pohřbili jej v kapli.

Po znovunastolení dynastie přeměnil Karel II. gotický hrad na okázalé barokní sídlo. Velkou část současného vzhledu získávalo od roku 1820 na přání Jiřího IV. V duchu romantické architektury byl Windsor přebudován v novogotickém stylu, se zdobným cimbuřím, věžičkami i věžemi – a také se síní Waterloo, kde velké portréty znázorňují osobnosti, jež přispěly k pádu císaře Napoleona.

Windsor hoří!

Brzy poté dorazili i „turisté“. Královna Viktorie roku 1845 jako první nechala část státních apartmánů zpřístupnit veřejnosti. Po smrti manžela, prince Alberta, se na hradu také na dlouho skryla se svým smutkem a odmítala vyjít ven.

Současná britská panovnice, pravnučka Viktorie, zde ještě coby princezna Alžběta bydlela se sestrou Margaret za druhé světové války, kdy sem z Toweru tajně a v krabicích na klobouky převezli i korunovační klenoty.

„Mnohokrát, když jsme se chystaly do postele, přelétala nám nad hlavami německá letadla a my se utíkaly ukrýt do sklepů hradu, kde bývala hladomorna,“ líčila princezna Margaret.

Kaple svatého Jiří na hradě Windsor

Přesto si od oněch časů vybudovala Alžběta II. k hradu mimořádně emotivní vztah. Tráví tu takřka každý víkend. V pátek po obědě vždy nasedala v Buckinghamském paláci do svého neoznačeného vozu a po dálnici M4 putovala půl hodiny do Windsoru. Tak to milovala.

Jenže 20. listopadu 1992 před polednem přišel šok. Windsor hoří! Chlouba Británie je zahalena plameny! Černý dým je vidět na míle daleko. Celkem 225 hasičů a 36 vodních pump bojuje s ohněm.

K neštěstí došlo v jednom z pokojů, který v severovýchodní části paláce čekal na rekonstrukci. Látkový závěs se dostal do kontaktu s bodovým světlem a vznítil se. Oheň se rychle rozšířil do 115 místností. Poškodil pětinu hradu, bojovali s ním 15 hodin, spolykal 1,5 milionu galonů vody.

Evakuaci uměleckých skvostů řídil osobně královnin syn Andrew, zatímco Alžběta II. zděšeně sledovala zkázu v dlouhém pracovním kabátě. Ten rok nazvala královna Annus Horribilis. Rok hrůzy.

Jen považte: její druhý syn Andrew vévoda z Yorku se odloučil od manželky. Dcera, princezna Anna, se rozvedla. Vyšla kniha o skandálech doprovázejících manželství Charlese a Diany. Telefonní odposlechy novinářů odhalily flirtování Charlese a jeho milenky Camilly. A teď požár!

Obnova hradu trvala pět let a stála 37 milionů liber. Královna proto nechala částečně zpřístupnit pro veřejnost státní pokoje v Buckinghamském paláci a ze vstupného pokryla 70 % nákladů, zbylých 30 % dodal fond na údržbu královských paláců.

Když bylo hotovo, uspořádala Alžběta II. na Windsoru recepci pro 1 500 stavitelů a řemeslníků... A vzápětí zde s princem Filipem oslavili zlatou svatbu.

Síň svatého Jiří, kde budou mít princ Harry a jeho vyvolená svatební hostinu, byla zrestaurována dle předobrazu ze 14. století, se stropem z odolného anglického dubu a za použití tradičních středověkých metod a materiálů.

Pokladnice umění

Míst, která při návštěvě hradu nelze vynechat, je mnohem víc. Ve státních apartmánech můžete obdivovat nejkrásnější umělecká díla z královských sbírek: Rembrandta, Rubense, van Dycka či Canaletta.

Ovšem nejzářivějším klenotem je kaple svatého Jiří, nejlepší ukázka anglické gotické architektury. V ní je pohřbeno i 10 anglických králů.

Milovníci kuriozit míří do dvoumetrového Queen Mary’s Dolls’ House, nejslavnějšího domečku pro panenky na světě. V roce 1924 byl dárkem pro královnu Mary. Dílko architekta Luftyense je dokonalou replikou londýnského viktoriánského domu v měřítku 1:12, a má dokonce i funkční minivýtahy a splachovací záchody.

Kaple svatého Jiří na hradě Windsor

Ale proč zůstávat jen mezi hradbami hradu a v jeho rozlehlých parcích? Přejděte přes Windsor Bridge a na opačném břehu Temže najdete areál nejslavnější anglické chlapecké střední školy Eton College, která vychovala už 19 britských premiérů.

Nebo se vydejte k veslařskému kanálu, jenž hostil olympijské hry 2012 a kde Mirka Knapková veslovala pro zlatou medaili. A pokud v městečku Windsor potkáte na břehu Temže labutě, vězte, že patří královně. Místní vám řeknou, že donedávna mohl být udělen v Anglii absolutní trest pouze za dva zločiny: atentát na královnu nebo zabití některé z jejích labutí.

Když se v dubnu 2005 ženil na Windsoru následník trůnu princ Charles s Camillou, královna nadšena nebyla. Nyní se naopak těší na dvě letošní svatby vnoučat. Po princi Harrym ohlásila na říjen na Windsoru svatbu i princezna Eugenie z Yorku, dcera prince Andrewa.