Windsor - největší obydlený zámek na světě

Windsor je sídlem anglických panovníků již od doby Eduarda III. (vládl v letech 1327-1377), takže je nejdéle obývaným královským sídlem. Je také označován za největší obydlený zámek na světě, protože se rozkládá na ploše, která činí více než pět hektarů.

První dřevěný hrad, který zde postavil v 11. století Vilém Dobyvatel, měl hájit přístup k Londýnu ze západní strany. Místo bylo zvoleno přímo mistrovsky - vysoko nad řekou Temží, na okraji saské honitby a vzdálené pouhý den pochodu z londýnského Toweru.

Podoba zámku se v dějinách mnohokrát měnila díky přestavbám a přístavbám za éry jednotlivých panovníků. Někteří z nich zámek opevňovali proti povstáním a rebeliím, jiní - v mírumilovnějších dobách - jej přetvářeli v přepychovou královskou rezidenci.

Pro nás je zajímavé, že zámek v roce 1659 navštívil sběratel starožitností a astrolog Elias Ashmole, který zde shromažďoval materiály pro své velkolepé dílo o dějinách Podvazkového řádu, nejvyššího britského vyznamenání za rytířskost, a doprovázel ho Václav Hollar, jehož kresby jsou dodnes historickým svědectvím o tehdejším vzhledu královského sídla.

Devět set let po svém založení plní Windsorský zámek i nadále prvořadou úlohu oficiálního sídla britské královny. V sálech tzv. State Apartments se odehrávají nejvýznamnější akce královského dvora i nejrůznější státní a oficiální setkání a bankety.

Ve všech místnostech jsou vystavena významná umělecká díla z královské sbírky, včetně obrazů Rembrandta, Rubense, Holbeina a Van Dycka nebo věhlasného francouzského i anglického nábytku a porcelánu.

V areálu zámku se nachází kaple sv. Jiří, která je místem posledního odpočinku 10 anglických panovníků. Její stavbu zahájil v r. 1475 Eduard IV. a dokončil ji Jindřich VIII. a je zasvěcena sv. Jiří jako patronu Podvazkového řádu. Kaple patří mezi nejkrásnější příklady pozdně gotické architektury ve Velké Británii.

Jednou z kuriozit, kterou si žádný z návštěvníků královských místností nenechá ujít, je domeček (nebo spíš minipalác) pro panenky, který byl vytvořen pro královnu Marii, manželku Jiřího V. a babičku nynější královny Alžběty II. Palác je opravdovým zázrakem miniatury, neboť kromě dokonalých zmenšených kopií nábytku, porcelánu a dalšího vybavení celé budovy najdete například v knihovně i desítky miniaturních knih vázaných ve zlatě a s monogramem a korunkou královny Marie. A to ještě není vše - každá z knih obsahuje text básně nebo povídky, kterou pro tuto miniknihovnu napsali tehdejší přední angličtí romanopisci a básníci, jako Thomas Hardy, Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle, G.K. Chesterton a mnoho dalších.

Současné dějiny zámku však poznamenala i velmi smutná událost - 20. listopadu 1992 vypukl v soukromé kapli z nedbalosti požár, který se rychle rozšířil a zničil nebo poškodil řadu slavnostních sálů, mezi nimi i historicky cenný sál sv. Jiří (St. George's Hall). Likvidace požáru, při níž asistovali i členové královské rodiny, trvala 15 hodin a spotřebovalo se při ní 6000 hl vody.

Restaurování poškozených místností stálo celkem 37 miliónů GBP, z čehož 70 procent bylo uhrazeno ze vstupného do Buckinghamského paláce a do samotného Windsorského zámku. Ne nadarmo se však říká, že každá mince má dvě strany, a také tento požár znamenal obrovskou vzpruhu pro takřka zapomenutá řemesla, protože na obnově zámku se podílely desítky čalouníků, truhlářů, řezbářů, cínařů a příslušníků dalších restaurátorských profesí.Po pěti letech oprav je zámek nyní opět otevřen desetitisícům návštěvníků z celého světa, kteří ho každoročně navštěvují. Prohlídka trvá zhruba dvě hodiny.

JAK SE TAM DOSTAT: Vzdálenost od centra Londýna je 35 kilometrů. Vlak z Waterloo Station jede od pondělí do soboty každou půlhodinu, v neděli každou hodinu. Z Paddington Station (přes Slough) každou půlhodinu po celý týden. Autobusem z Victoria Coach Station se dostanete v pravidelných intervalech po celý den. Autem jeďte po dálnici M4, výjezd č. 6, nebo po dálnici M3, pak je to výjezd číslo 3.

VSTUPNÉ: Dospělí: 10 liber, senioři nad 60 let: 7,50, mládež do 17 let: 5,00 a rodinný lístek (2 dospělí, 2 děti): 21,50 libry.

KDY JE OTEVŘENO: Březen až říjen: 10,00-17,30 (poslední prohlídka začíná v 16,00 hodin), listopad až únor: 10,00-16,00 (poslední prohlídka začíná v 15,00 hodin). Některé dny v roce (o svátcích či dalších významných dnech) je zámek zčásti nebo zcela uzavřen, proto doporučujeme ověřit si, zda je Windsor otevřen a to na informační službě (telefon: 00441753/831118), která pracuje nepřetržitě.