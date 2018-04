Wimbledonský time out aneb jak vyplnit čas po tenise

Britská cestovatelská centrála VisitBritain pro vás připravila recept na to, jak si v Londýně užít volný čas mezi zápasy vašeho favorita.

Nejslavnější turnaj bílého sportu

Každý rok se do Wimbledonu nahrne na 500 tisíc tenisových fanoušků, kteří chtějí vidět nejlepší hráče světa v bitvě o wimbledonský titul. Šampionát letos začíná 21. června a potrvá do 4.července. Denně aktualizovaný program utkání hledejte na tomto odkazu.

Wimbledon "stvořil" mnoho tenisových legend, jako jsou John McEnroe, Pete Sampras, Stefi Graffová, Boris Becker, Martina Navrátilová nebo Venus a Serena Williamsovy.

Díky tomu, že Londýn se stal příštím hostitelem letních olympijských her, bude Wimbledon místem, kde se budou konat olympijské tenisové soutěže, a to poprvé po sto letech (naposledy to bylo v roce 1908).

Vstupenky na Wimbledon

O vstupenky na Wimbledon je vždy obrovský zájem, a proto klub pořádá veřejnou loterii o vstupenky na Centrální kurt a kurty č. 1 a 2. All England Club také spolupracuje se dvěma oficiálními tour operátory, kteří nabízejí zájezdy a speciální balíčky služeb.

Určité množství vstupenek na další kurty je dostupné i každý den ráno přímo na místě. Cena vstupenek se pohybuje od 27 do 87 liber, v závislosti na dni a kurtu.

Další informace o vstupenkách na Wimbledon získáte na stránkách Wimbledonu nebo na telefonním čísle +44 20 8971 2473.

Londýnská čtvrť Wimbledon

Wimbledonské divadlo hostí hned několik představení, které se v zimním období hrají v proslulé muzikálové čtvrti West End. Vyberte si z nabídky na webu www.theambassadors.com, nebo se nechte překvapit novodobým pojetím dramatu: reggae rytmy na Vás čekají v dramatizaci nazvané "Čím více přicházejí" a pohádková lehkost vás pobaví v komedii Gruffalo.

Pro milovníky filmu máme dobrou zprávu – v ulici The Broadway, kde se nachází divadlo, naleznete i místní komorní kinosál The Piazza. Program kina je plný filmových trháků i současných snímků.

Slavné trofeje, historické rekvizity a mnohem více artefaktů na vás čeká v Muzeu tenisu ve Wimbledonu. Součástí prohlídky je návštěva nejnovější části wimbledonského stadionu – střechy Centrálního kurtu, kam se dostanou pouze vybraní a nejváženější hosté finálových utkání.

Pýchou vystavovatelů je rozsáhlá sbírka tenisové módy, přičemž nejstarší kousky a doplňky pamatují začátek minulého století. V pánské šatně objevíte voskovou figurínu Joa McEnroa a ohromí Vás 3D efekty v místnosti nazvané "Tenis je věda".

Pouhých 10 minut chůze vám stačí na to, abyste se ocitli uprostřed zeleně. Wimbledonský park stojí za návštěvu hned z několika důvodů. Věřili byste, že se v jeho srdci nachází muzeum větrných mlýnů. Další zajímavostí je Cannizaro House – luxusní hotel, ve kterém jsou srdečně vítaní kromě hostů i lidé, kteří mají rádi kvalitní pokrmy. Zdejší restaurant a bar je proslavený vysoce kvalitními gastronomickými schopnostmi tamního personálu.

Pokud Vám při sledování tenisu vyhládne a už vám nebudou stačit hot dogy, či jiná jídla z nabídky stánků s rychlým občerstvením, vypravte se za vynikajícím kulinářským zážitkem. Poblíž tenisového areálu jsou dvě restaurace, které Vašemu žaludku připraví báječné chvíle. Prvním tipem VisitBritain je Lambourne Bar and Grill v ulici The Broadway, č. p. 263.

Druhý restaurant se nachází ve stejné ulici, v domě s číslem 153 - na vývěsní tabuli hledejte nápis Henry J. Bean´s. Vyrazit sem můžete i po večerních zápasech, oba restauranty jsou otevřeny do nočních hodin a v nabídce je i široká paleta alkoholických nápojů.

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky, jistě vám pomůže stránka s nejaktuálnějšími informacemi o kulturním dění v Londýně.