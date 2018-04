White Sands, jeden z NEJ přírodních zázraků světa

Může se hodit

Jak mají otevřeno

Od 4. září do 22. května je návštěvnické centrum otevřeno od 8 do 18 hodin. Výlet mezi duny je možný od sedmi ráno do západu slunce. Návštěvníci musí opustit park nejpozději hodinu po západu.

Od 23. května je návštěvnické centrum otevřeno od 8 do 19 hodin, cesta mezi duny je přístupná od 7 do 21 hodin, do 22 hodin musí návštěvníci opustit park.

Kolik stojí vstupné

Dospělého stojí 3 dolary, děti do 15 let mají vstup zdarma. Vstupné platí tři dny. Za 3 dolary si můžete připlatit speciální túru s průvodcem k Lake Lucero, za 5 dolarů noční jízdu dunami na kolech. Vlastníte-li roční pas America the Beautiful za 80 dolarů, máte vstup zdarma a platíte pouze příplatky.

Kde přenocovat

V parku neexistuje žádná možnost, pokud nechcete spát načerno na parkovišti v autě. Nejbližší veřejný kemp je 24 mil jihovýchodně u Olivek Lee State Park či v Lincoln National Forest 40 mil od parku. Motely najdete v asi 24 km vzdáleném Alamogordu (směr východ) nebo u křižovatky dálnic v 87 km vzdáleném Las Cruces (směr západ). Užitečná adresa: www.Recreation.gov.

Kdy přijet

Rozhodně jsou z hlediska teploty "smrtelnými" měsíci červenec a srpen. Ideální je podzim či jaro, pro otužilejší není problém ani kalendářní zima. Teploty zůstávají většinou velmi příjemné. Zimní průměrné nejvyšší teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni, nejnižší až -5 stupňů.

Jak dlouho zůstat

Stačí samozřejmě krátká, tříhodinová návštěva, během níž stihnete autem objet vše podstatné. Pokud chcete vyrazit na trek, na kolo s rangery, na noční túru při úplňku, ježdíkovat či jen tak pozorovat hvězdy, vyhraďte si podstatně více času.

Dobrý tip

Pokuste se přijet mimo sezonu, klidně ve všední den a tak, abyste stihli západ slunce. Informujte se na internetu, zda není park kvůli vojenským cvičením uzavřen. Uzavírka bývá nejvýše tři hodiny, ale týká se i přilehlé silnice U. S. 70. Pozor - od února do května je uvnitř parku zakázán jakýkoli alkohol.

Užitečné adresy

www.nps.gov/whsa/