Slum prostitutek a dealerů v Kambodži. Stane se atrakcí pro turisty?

Zvláštní budova kousek od řeky Bassac měla být chloubou kambodžského sociálního inženýrství. Měla přinést chudším lidem moderní městský životní styl. Návrh dokonce vycházel z konceptu slavného architekta Corbusiera zvaného Ville radieuse, ve kterém požaduje pro všechny obyvatele slunce, viditelnost oblohy a stromů v každém bytě.

Dva a půl tisíce lidí bez funkční kanalizace

Šest betonových kostek o třech až čtyřech patrech nic z toho nenabízí. Ve 468 bytech White Building žije přes 2,5 tisíce lidí, kanalizace tu skoro nefunguje, klimatizace je utopií, čerstvého vzduchu se dá nadýchat jen na otevřených schodištích. Místní organizace je nedávno trochu opravila, schodiště dostala nová zábradlí a spodní strany nový nátěr. V zemi, kde plechovka barvy ze zahraničí stojí až 80 dolarů, to byla nevídaná rekonstrukce.

Místní vám budou tvrdit, že je to centrum prostitutek a drogových dealerů. Těm skutečně patří první patra budov. Ale v těch dalších žijí spořádané rodiny, drobní řemeslníci, dokonce tu sídlí i několik nevládních organizací. “Je to pestrá směsice lidí na každém roku - jako mikrokosmos celého města,” popisuje fotograf Tariq Zaidi, který White Building objevil před pár lety a od té doby tak byl nejméně 40krát. “První patro žije hlavně v noci, ale v těch dalších patrech vidíte hrát si děti, posedávají tam starší lidí, rodiny. Potkal jsem švadleny, učitelku hudby, inženýra.”

Byty, které obývají celé rodiny, mají do moderního městského životního stylu dost daleko. Přesto jsou čisté a udržované. Vysoké stropy lidé využili k vestavbám spacích pater a balkony proměnili v uzavřené místnosti, což ovšem budově přidalo na váze a její struktura se rozpadá.

Z chátrající budovy má být atrakce pro turisty

White Building je podle úřadů nebezpečná a její stav se rychle zhoršuje. Loni se ve zdech objevily trhliny přes všechna čtyři patra. Demoliční výměr, který vydaly úřady, byl sice zrušen, ale místní obyvatelé se bojí, že ne navždy.

Budova funguje od roku 1963, přežila řádění Rudých Khmérů i vietnamskou okupaci. Lidé, kteří museli během občanské války na konci 70. let uprchnout před genocidou, dokonce našli po návratu do svých bytů o pět let později své věci tak, jak je opustili. Až moderní rozvoj kambodžské metropole zasadí podivnému slumu zřejmě fatální ránu.

Místní se obávají, že White Building jako symbol skutečného kambodžského života už dlouho nevydrží. Pozemek dlouhý 450 metrů je totiž v centru rozvíjejícího se Phnompenhu a pro developery je velmi přitažlivý.



S novými nápady, jak svým způsobem slavnou stavbu zachránit, přišli loni vysokoškolští studenti. Navrhují pro začátek zpevnit schodiště bambusem, zkusit pěstovat na střeše budovy zeleninu a využít přízemí ke komerčním projektům. Věří, že zajímavá budova by se tak konečně dostala na turistické mapy - a pak by podle nich přišly i větší peníze na rekonstrukci.