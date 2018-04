Wetland Centre, jeden ze sedmi přírodních divů Londýna

může se hodit Jak se tam dostat? London Wetland Centre leží jihozápadně od centra Londýna. Je to jediný z devíti mokřadních areálů provozovaných Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), který najdete přímo ve městě. Ze stanice podzemní dráhy Hammersmith je to již jen několik zastávek autobusem. Adresa centra: Queen Elizabeth's Walk, Barnes, London, SW13 9WT (51°28′44″N 0°13′57″W51.47889°N 0.2325°W). Zavřeno je zde pouze jediný den v roce – 25. prosince. V létě je otevřeno od 9:30 do 18 hodin (poslední vstup je možný v 17 hodin), v zimním období se zavírá o hodinu dříve (tj. v 17 hodin, poslední vstup je možný v 16 hodin). Zvlášť náruživým pozorovatelům ptactva doporučujeme sledovat program akcí. U příležitosti vítání ptačího zpěvu se na jaře pořádají vycházky s průvodcem již ve velmi časných ranních hodinách. Londonpass šetří čas i peníze Běžná cena pro dospělé návštěvníky centra je 9.05 libry, pro děti 5 liber. Pokud se chystáte v Londýně navštívit víc památek a zajímavostí, vyplatí se vám pořídit si tzv. Londonpass. S ním budete mít vstup do Wetland Centre zdarma, vstupné však nebudete muset platit na dalších více než 50 turistických atrakcích. Více o Londonpassu ZDE, ceny za průkaz najdete ZDE. Londonpass si můžete objednat předem, navíc jeho součástí je i praktický kapesní průvodce britskou metrpolí. Mapy © Google