Waterloo se sesouvá

Kopec hlíny do výšky čtyřiceti pěti metrů nechal navršit holandský král na počet památné bitvy, která se v polích nedaleko Bruselu udála v roce 1815. Napoleon Bonaparte a jeho slávou ověnčená francouzská armáda tu dostala na frak od Angličanů a Prusů, a holandský princ Vilém II. Oranžský tu došel k újmě. Kopeček stojí právě na místě, kde ke zranění došlo a korunuje jej osmadvacetitunová socha lva na vysokém pedestalu.Kopečku, který u Waterloo stojí již přes sto sedmdesát let (postaven byl ve dvacátých letech 19. století), se však v poslední době moc dobře nedaří. Deště a nebývale sněživá zima jej dokonce ohrozily natolik, že musel být v únoru pro veřejnost uzavřen.Trhlina, která už delší dobu dělala starosti místnímu turistickému středisku, prorostla do té míry, že se kopeček začal sesouvat na stranu. Při průměru 169 metrů to sice není znatelný pohyb, nicméně obavy z větších posuvů přiměly valonské ministerstvo pro územní plánování k vyčlenění částky v hodnotě téměř padesáti milionů korun na jeho zpevnění.Pokud všechno dobře dopadne, měli by návštěvníci Waterloo mít možnost s námahou vystoupat po strmých 266 schodech na vrchol kopce už během března.Ti, již vrchol zdolají, si na pedestalu sochy mohou s pomocí orientační tabule prohlédnout hlavní místa bitvy a památníky, které tu zbyly na počest hrdinství vojsk jednotlivých států.Památná bitva se odehrála 18. června 1815 nedaleko Braine L'Alleud, pojmenována byla podle Waterloo proto, že z místního hostince anglický generál Wellington psal svoji depeši o porážce Napoleona. Návrší se lvem stojí v podstatě na tehdejší obrannné linii anglických vojsk.Z vyhlídky pod lvem můžete shlédnout, kde se bitva odehrávala: opevněnou farmu Hougormont, usedlosti La Haie-Sainte a Papelotte, v dálce pak okolní vesnice, v nichž si jednotlivé armády udělaly své zázemí: Braine L'Alleud, Lasne - Plancenoit, Genappe.Pro dokreslení atmosféry bitvy se v malém kinosále při vstupu do Muzea promítá krátký hraný film, k dispozici jsou i detailní mapy a zákresy bitev. Místní historická společnost tu navíc čas od času přehrává bitvu v dobových kostýmech a zbraních.Ve Waterloo je toho k vidění ještě více. Například starý zájezdní hostinec, ve kterém před bitvou spal anglický generál Wellington, byl změněn na muzeum a kromě plánů bitvy a osobních věcí Wellingtona i Napoleona jsou v něm k vidění například i generálovi depeše v době bitvy. Napoleon strávil noc před bitvou ve čtyři kilometry vzdálené usedlosti Le Caillou na Chaussé de Bruxelles. Tu lze navštívit také, stejně jako Panorama bitvy na úpatí kopečku. Informace o všech památkách Waterloo vám podají v turistickém informačním centru na telefonním čísle 0032-2-3549910. Vstup na vrcholek stojí čtyřicet franků (asi 36 korun), hromadná vstupenka do všech památek 385 Bf (350 Kč).