Washington, D.C. - jeden památník vedle druhého

13:53 , aktualizováno 13:53

Každý ví, co se 11. září stalo ve Spojených státech. Právě Američané si teď asi nejvíce ze všech přejí návrat k normálnímu všednodennímu životu. A k tomu patří i cestování. Jistě, komu by se chtělo dívat se na trosky Pentagonu ve Washingtonu? A kdo by chtěl podniknout ne zrovna jistou cestu letadlem za oceán? Pokud však člověk překoná strach z možných rizik, čeká na něj krásné a zajímavé město.