Washington D.C. je výlohou USA, píše Čech, který tam studuje práva

Ve Washingtonu najdete krásná sídla prezidenta, parlamentu i Nejvyššího soudu, velkolepé památníky i největší muzea v zemi. A jednu z nejlepších amerických vysokých škol, Georgetown University. Na té mám možnost s podporou Fulbrightovy nadace studovat mezinárodní právo a krásy Washingtonu tak poznat velmi zblízka.

Sicílie na březích Potomacu

Vzepětí centrální vlády ve Washingtonu dle jedné legendy umožnil až vynález klimatizace během 30. let 20. století. Hlavní město totiž leží geograficky na úrovni Sicílie na místě bažin okolo řeky Potomac, takže léto je horké s neskutečnou vlhkostí vzduchu. Poslanci se tak prý před vynálezem klimatizace vždy na léto sebrali a odjeli na několik měsíců domů.

K velkému posílení vlády v USA skutečně došlo za prezidenta Roosevelta ve 30. letech, takže legenda má možná pravdu. Léto je každopádně ve Washingtonu, ostatně například i v New Yorku, poměrně nepříjemné. Když k tomu připočítáte americký zvyk přehnaně ledové klimatizace v budovách, autobusech i metru, tak pro Středoevropana docela nehostinné prostředí.

Nejlepší je proto navštívit Washington na jaře, kdy rozkvetou sakury, japonské třešně, a celé město se promění v krásnou zahradu. Přesně před sto lety, 27. března 1912, tokijský starosta daroval tisíce třešňových stromů Washingtonu jako gesto pro zlepšení vztahů mezi oběma národy. Každý rok proto v rozkvetlém centru Washingtonu probíhá National Cherry Blossom Festival s koncerty, výstavami a sportovními akcemi.

Co je však centrum Washingtonu? Je to především několikakilometrová promenáda (National Mall) od budovy parlamentu (Kapitol), přes Washingtonův památník, okolo Bílého domu až k slavnému památníku sedícího Lincolna. Představte si dvě řady sedmi zatravněných Václavských náměstí vedle sebe obklopené parky, jezírky a řadou galerií a památníků. Nejnověji k nim přibyla majestátní socha černošského bojovníka za občanská práva Martina L. Kinga, kterou prezident Obama slavnostně odhalil loni na podzim.

Žít kousek od Bílého domu

Tip na dovolenou Poznejte také vy Washington. S dovolenou.iDNES.cz je to tak snadné.

Po divokých 90. letech se dřívější město zločinu proměnilo v pulzující mocenské centrum Ameriky. Ještě před dvaceti lety byl Washington na prvním místě v počtu vražd v USA, drogový byznys zde kvetl a ctihodní občané se báli vyjít večer ven na ulici jen pár bloků od Bílého domu.

S ekonomickým rozvojem se ale vše změnilo. Sice vám zde velmi pravděpodobně ukradnou kolo, pokud je zamknete jen na obyčejný řetěz (osobní zkušenost), bezpečnost je ale naprosto srovnatelná s jinými většími městy. Pokud ovšem zrovna nepřijedete v době, kdy se do města po sto letech vrátilo zemětřesení a hurikán.

Památník Martina Luthera Kinga Bílý dům

Na podzim 2011 proběhlo relativně slabé zemětřesení, o síle asi 6 stupňů, na Washington DC ale přesto bylo nejsilnějším za posledních sto let. Většina místních nic podobného nepamatovala a na Washingtonově památníku se objevily zlověstné praskliny. Památník je proto už delší dobu uzavřen. Na dalších sto let se tak Washington snad vrátil do seismického klidu.

Pulzující je ve Washingtonu především politika a byznys. Ostatně sídlí zde kromě hlavních institucí USA například 200 ambasád, Světová banka i Mezinárodní měnový fond. Na ulici občas potkáte konvoj motorek a limuzín prezidenta Obamy, jak jede třeba z nákupu dýní na Halloween, můžete si zajít do knihkupectví pro novou knihu a podpis Billa Clintona nebo na přednášku Václava Klause v konzervativním think-tanku Heritage Foundation. Pro zájemce o politiku je to opravdu město zaslíbené.

Prezident Obama se vrací z Kapitolu Sídlo FBI a v pozadí budova Kapitolu

Lepší než Harvard

Místa v politickém centru země využívá samozřejmě i Georgetown University, nejstarší univerzita s katolickými kořeny v USA a jedna z nejlepších vysokých škol v mezinárodním srovnání. Ostatně možnost pravidelně vodit na přednášky šéfa amerických tajných služeb, soudce Nejvyššího soudu nebo blízké spolupracovníky všech nedávných prezidentů nemá každá právnická fakulta v USA. Pak nepřekvapí, že dle posledního žebříčku amerických vysokých škol se právnická fakulta Georgetownu v oblasti mezinárodního práva umístila na druhém místě, před Harvardem a řadou dalších.

Studium práva v USA je celkově trochu jiný svět. Pro Američany to znamená tříletou cestu za magisterským titulem J. D., obrovské finanční náklady (asi tři miliony korun jen za školné) a snahu o přežití v přísně konkurenčním prostředí. Studenti se však mohou těšit z dokonalého servisu, luxusního fitness centra nebo z výborných profesních vyhlídek.

Georgetown je nejen v centru země, ale často i v centru pozornosti. Na škole učí řada právníků z vysokých politických míst a studenti jsou velmi aktivní. Nedávno například jedna studentka vystoupila během debaty v Kongresu na podporu Obamovy politiky nutící veřejné instituce proplácet svým zaměstnancům antikoncepci v rámci zdravotního pojištění. Jeden konzervativní rádiový komentátor ji přirovnal k prostitutce a na několik dnů se celá kontroverze přesunula na titulní strany deníků. Život ve Washingtonu vám prostě politiku vnutí, i když se budete bránit jakkoliv.

Právnická fakulta Georgetown University

Tam, kde zastřelili Lincolna

Washington však není jen politika. Přes jazzové kluby na U Street, kde hrával už Duke Ellington, přes krásnou budovu opery Kennedy Centrum, kde loni hráli například spektakulární muzikál Bídníci, až po malé Fordovo divadlo, kde zavraždili prezidenta Lincolna. Washington žije i kulturou.

Lukáš Hoder Lukáš Hoder v současné době studuje s podporou Fulbrightovy komise mezinárodní právo na Georgetown University ve Washingtonu, D.C., a působí jako člen Centra pro lidská práva a demokratizaci v Brně. Je autorem knihy Transatlantické vztahy v době krize.

Společensky je navíc město poměrně specifické. V nevídané míře a rychlosti jím totiž procházejí tisíce mladých lidí, kteří asistují politikům, studují na zdejších univerzitách nebo pracují jako stážisté na ambasádách nebo v mezinárodních organizacích. Znamená to plné bary, hyperaktivní trh s pronájmy bytů a hlavně přátelskou a svěží společenskou atmosféru. Potkáte marketingového experta, který dříve pracoval i na volební kampani ČSSD, brazilské právníky nebo mladé Američany pracující v Pentagonu.

Výsledkem je, že skutečného rodáka ve Washingtonu jen tak nenajdete. Já neznám žádného, ale mezinárodní společenský mix, skvělá univerzita a pulzující americká politika tento zdánlivý nedostatek jednoduše nahradí.