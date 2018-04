Walliské Alpy: Umění na hranici kýče

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Autem se vydáte směrem do Německa, projdete městem Ulm do švýcarské Basileje, pak na Lausanne, Sion až do Vispu. Trasa měří zhruba tisíc kilometrů. Pokud zvolíte letadlo, ze Ženevy nebo z Curychu se dostanete vlakem. Průvodce

Na vysokohorskou túru ve Švýcarsku se hodí vyrazit s průvodcem. Za středně těžkou denní výpravu deseti lidí si účtuje zhruba 40 franků na osobu, v ceně je i občerstvení. Ubytování

Pokud plánujete výstup na Wiwanihütte, zamluvte si dopředu ubytování na vrcholu. Je třeba se ohlásit nejméně dva týdny dopředu na internetové adrese www.wiwanni.ch. Cena za noc? I s večeří a snídaní 48 franků.