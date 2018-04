Wallis: Mekka evropského lyžování

Lyžařské oblasti ve Wallisu

Zermatt ZERMATT

Terminologií Saddáma Husajna "matka všeho lyžování". Jezdí se ze 3800 a 3500 metrů až do 1600. Jedno z nej... sjezdování na světě. Skvělé volné terény. A ten Zermatt! Všechno je tady nejlepší, nejvyšší, nejdražší...

Val D´Anniviers VAL D'ANNIVIERS

Do této oblasti patří střediska Grimentz, St.-Luc, Chandolin, Vercorin, Vissoil a Zinal. Všechna dohromady lyžařům nabízejí více než 200 km sjezdovek. Nevýhodou je, že střediska nejsou navzájem propojená, ale jde o jižně orientované svahy.

Portes Du Soleil PORTES DU SOLEIL

Lyžování "jen" od 2500 do 1000 metrů nad mořem. Zato však 650 kilometrů tratí na hranicích s Francií - jedna z největších propojených oblastí světa. Od vysloveně horského hnízda Les Crosets přes tradiční krásnou švýcarskou vesnici Champéry až po futuristický Avoriaz a velmi sportovní Les Gets. Jezdíte a nesundáte lyže z nohou. SAAS-FEE

Lyžování ze 3500 metrů, pod čtyřtisícovkou Allalin. Menší než Zermatt, ale velmi sportovní. Jedno z nejproslulejších zimních středisek celého Švýcarska.

ČTYŘI ÚDOLÍ

Verbier - Mekka extrémního lyžování a snowboardingu, rodinné megastředisko Nendaz, sportovní Veysonnaz se závodní supersjezdovkou „Medvědí“. Také Thyon 2000, kde se vyjíždí na tratě z "paneláků", ale hlavně nejvyšší bod Mt. Fort - 3328 metrů. V jeho okolí vedou ty nejdivočejší sjezdovky a tzv. ski tour, jaké si lze jen představit. Dohromady 400 kilometrů propojených tratí.

Crans Montana CRANS-MONTANA

Tato lyžařská oblast se skládá ze čtyř středisek: Crans, Montany, Violettes a Aminonu. Dohromady jde o 160 kilometrů sjezdovek, které jsou přístupné díky 38 vlekům. Třešničkou na dortu je dvanáctikilometrová trať z nejvyššího bodu PlaineMort do Montany.