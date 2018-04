Waikiki: nejkrásnější pláž na světě?

Může se hodit



Jak se tam dostat



Z letiště v Honolulu jezdí desítky autobusů na pláž Waikiki, kde bydlí drtivá většina turistů.



Co podniknout



Kdo se nechce jen slunit, může si zaplatit kurz surfování. Nebo může vyrazit do Honolulu, Pearl Harboru či na mnoho dalších výletů po ostrově Oahu. Je to výhodné, protože po celém ostrově jezdí autobusy na místní jízdné jako městská hromadná doprava.