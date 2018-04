Vzpomínka na Palermo

Je to už hodně dávno, co jsem se toulal po Sicílii. Pochopitelně jsem nevynechal Palermo, a protože toto město nemělo co se týče bezpečnosti nejlepší pověst, vystrojil jsem se tak, abych nebudil nežádoucí pozornost. Na schodech u katedrály vystavoval jeden místní podnikavec různé upomínkové zbytečnosti a také pohlednice. Mám ve zvyku si vždy při pobytu v cizích městech prohlížet místní pohlednice, protože si z nich často mohu udělat lepší představu o tamních pozoruhodnostech než z průvodcovských příruček. Prodavači se zdálo mé prohlížení nepřiměřeně dlouhé, a tak se mne zeptal, co jsem si vybral. Byl jsem zvyklý na místní zvyklost smlouvat a vyjádřil jsem se, že se mi ceny zdají přehnané. Zachmuřil se a zeptal se, z které končiny jsem přijel. Řekl jsem, že z Československa. "Z Československa? Tak to jsi zrovna takový nuzák jako já. Víš co? Já umím nabízet své zboží v několika řečech, ale československy to neumím. Nauč mne v té tvé řeči nějakou průpovídku a já ti slevím!" Dohodli jsme se - vybral jsem si několik pohlednic a naučil jsem stánkaře vyvolávat: Olé olé - vole vole, kup si čumkartu, kup si suvenýr! Předpokládám, že s tím měl u našich turistů zasloužený úspěch.Cestujete a chcete se s ostatními čtenáři podělit o zajímavé zážitky? Nebo jim nechat jenom vzkaz, čemu se vyhnout, a co naopak navštívit? Pokud ano, zašlete svoje příspěvky (v maximální délce dvaceti řádků), případně i fotografie na adresu MF DNES, Na Příkopě 31, P. O. Box 1080, Praha 1, PSČ 111 21 a na obálku napište heslo "Zážitky z cest".