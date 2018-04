Tel Aviv zavádí cestování budoucnosti, auta se budou vznášet

Pětisetmetrový okruh vyroste v areálu Israel Aerospace Industries, největšího izraelského výrobce vojenských a civilních letadel již v roce 2015. Komerční síť pro veřejné využívání bude brzy následovat, slibuje podle BBC společnost skyTran, která sídli v Kalifornii.

Dvoumístná vozítka budou zavěšena na magnetických dráhách a budou jezdit vzduchem, takže uleví přeplněné pozemní dopravě. SkyTran slibuje, že v Tel Avivu se tak bude jezdit už na konci příštího roku. A po zkušebních jízdách by se mohl systém rozšířit i pro komerční využívání. Vyřešily by se tím urbanistické problémy a přeplněné silnice.

Cestující by si mohli vozítka objednat do nástupní stanice přes smartphony a ta by je odvezla, kam potřebují.

"Létající auta" by měla jezdit rychlostí až 70 kilometrů za hodinu. Cílem je přepravovat cestující bezpečně, ekonomicky a co "nejzeleněji", tedy ekologicky. Auta budou jezdit asi šest metrů nad zemí. Tato výška se podle dopravního odborníka Joe Dignana v současné době k ničemu nevyužívá.