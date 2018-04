Vzkaz v lahvi doplul z Anglie do Austrálie. Za 5 měsíců 16 000 km

Malá Jasmine Hudsonová vhodila vzkaz v lahvi do moře na okraji mola v přístavním letovisku Bournemouth poblíž Dorsetu, kde byla na dovolené se svými prarodiči. Když se jí ale teta z ostrova Guernsey neozývala, holčička si ve své fantazii představovala, že lahev třeba spolkl žralok.

O to větší překvapení bylo, když se dozvěděla, že její vzkaz v lahvi dorazil o pět měsíců později do Largs Bay nedaleko Adelaide v Jižní Austrálii. Během procházky po pláži ho tady našla starší žena jménem Barbara Richardsová, která napsala Jasmine dopis na její adresu, uvedenou na vzkazu v lahvi, do Tamworthu poblíž Birminghamu.

Lahev tak doplula na druhou stranu zeměkoule průměrnou rychlostí 4,8 km za hodinu, napsal britský Daily Mail.

Sadu na vzkaz v lahvi darovali holčičce prarodiče před cestou na dovolenou do Dorsetu, aby se měla na co těšit. Před odjezdem v dubnu jí pak matka Louise pomohla napsat dopis. "Jasminina teta žije na Guernsey, tak jsme jí řekli, že uvidíme, jestli lahev může uplavat několik mil přes kanál. Ani ve snu nás přitom nenapadlo, že by mohla urazit celou tu dlouhou cestu až do Austrálie," vypověděla Louise.

Barbara Richardsová, nálezkyně vzkazu v lahvi

"Milá Jasmine, osud tomu chtěl, aby nás tvůj vzkaz v lahvi seznámil," napsala holčičce Barbara Richardsová z Austrálie. "Tvůj vzkaz v lahvi plul pět měsíců, než se dostal na Largs Bay Beach v Jižní Austrálii. Jmenuju se Barbara. Právě jsme se s mým bratrem Collinem procházeli po pláži, sbírali jsme mušle a vzpomínali na dětství, když jsem zahlédla tvoji lahev," napsala starší žena anglické holčičce s tím, že lahev nalezla přesně 13. září 2012.

Jasmine tak našla novou kamarádku u protinožců, už jí za pomoci matky odepsala a těší se, že si s ní bude moci promluvit na Skypu.