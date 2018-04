Pasažér napsal pilotce vzkaz: Ženy do kokpitu nepatří

Když pilotka Carey Smithová Steacyová dokončila let z kanadského města Calgary do Victorie, bylo tohle to poslední, co by ji napadlo, že najde. Jeden pasažér jí zanechal rozčilený vzkaz napsaný na ubrousku, kde si stěžoval, že kokpit není místo pro ženu.