Vzácný Rothschildův zámeček v Ostravě se výjimečně otevírá 1. května

Ze stěn zírají Husák, Castro i Gorbačov Poněkud bizarně až nepatřičně působí v empírovém Rothschildově zámku v Ostravě-Vítkovicích konferenční místnost, kde na velký kulatý stůl ze světlého dřeva zírají z portrétů socialističtí státníci jako třeba Husák, Castro, Gorbačov či Stalin ve společnosti bronzového Gottwalda. Mladí lidé asi hned nepochopí, ale na pamětníky okamžitě dýchne nevlídná atmosféra ne příliš vzdálené historie a její kultury - socialistického realismu. Jednací stůl působí sice obyčejně a ošuměle, ale je zvláštní. Stačí se sehnout ve správném místě, stisknout tlačítko pod stolem a kulatá deska se začne sama otáčet... "Je to originál, kolem kterého sedávali ředitelé někdejších Vítkovických železáren Klementa Gottwalda při jednání s kolegy ze socialistických zemí RVHP. Aby se jim lépe domlouvaly vzájemné obchody, popíjeli u toho vodku a přesouvání dolitých sklenek jim ulehčoval otočný mechanismus stolu," líčí mluvčí nynější privátní strojírenské společnosti Vítkovice Eva Kijonková. "Chtěli jsme, aby se do vybavení zámečku, který sloužil ředitelům firmy, promítlo 180 let existence Vítkovic," říká Jan Světlík. "Proto jsou tu sály v nejrůznějších stylech, od empíru přes secesi, kubismus, biedermeier, ale i dvě místnosti ve stylu reálného socialismu," líčí. Mezi socialistickými exponáty jsou i busty někdejších dělníků: slévače Karla Matějného, valcíře Jana Tvrdého a muže, jehož jméno zatím správce zámečku Jiří Kočař nezná. "Snad ho časem zjistím a dopátrám se i potomků těch, jejichž jména jsou uvedena na bustách," přeje si.