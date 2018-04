VZÁCNÉ STROMY V KŘTINÁCH.

Turistická sezona začala koncem května v arboretu Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách na Blanensku. Na 20 hektarech si zde příchozí mohou prohlédnout tisíc druhů exotických dřevin z celého světa a 160 let starý bukový prales. Turisté arboretem procházejí v doprovodu průvodců, kteří jim poskytnou odborný výklad. Až do 7. října si zájemci mohou arboretum prohlédnout každý týden, vždy v pátek a sobotu. Při návštěvě si mohou některé okrasné dřeviny také koupit. Při vstupu do arboreta jim budou nabízeny výrobky ze dřeva a literatura o přírodě.