Vyzkoušeli jsme dovolenkové město na vlnách Středomoří. Costa Mediterranea

může se hodit Trasy Lodě se celý rok pohybují na pravidelných okružních plavbách podle ročních období. Od jara do podzimu převládají cesty po Středomoří, od dubna do listopadu se jezdí za sluncem do Turecka, Řecka, Egypta, Na Kanárské ostrovy i do Karibiku. Během krátkého severského léta jsou oblíbené i výlety po Baltu k norským fjordům, na Island či Špicberky. V noci loď pluje, přes den mohou pasažéři trávit výlety na pobřeží a obdivovat kulturní památky či přírodu navštívených destinací. Ceny a servisní poplatky Týdenní plavbu na lodním kolosu s jedenácti palubami pořídíte od 15 tisíc Kč na osobu ve vnitřní kajutě bez servisních poplatků. Za veškeré hotelové služby bude každodenně na účet hosta připočten poplatek za služby. Platba tohoto poplatku bude požadována na konci plavby a je závislá na počtu dní plavby. Výše poplatku:

• 7 EUR / noc za dospělou osobu pro všechny plavby do 8 dní nebo 6 EUR za dospělou osobu a pro plavbu delší než 7 nocí • 11 dolarů / noc za dospělou osobu pro plavby po Karibiku na lodích Costa Fortuna a Costa Atlantica s odplutím z Fort Lauderdale

• 9 dolarů / noc za dospělou osobu pro 4-5-6-noční plavby v Asii na lodích Costa Allegra, Costa Classica a Costa Romantica

• 9 dolarů /noc za dospělou osobu v destinaci Jižní Amerika a na jarních transatlantických plavbách na lodích Costa Concordia, Costa Magica a Costa Victoria

Poplatek za služby se netýká dětí do 14 let. Dětem od 14 do 17 let bude účtováno 50% ceny z výše uvedených poplatků. Poplatek za službu je nedílnou součástí celkové ceny okružní plavby a proto tuto částku nelze pozměnit. Více na www.costa.cz.