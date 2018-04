Vyzkoušejte si olympijské tratě v Espace Killy

Může se hodit Kolik to stojí Ve Val d’Isere získáváte automaticky skipas na celou oblast Espace Killy, letos je poprvé bezdotykový. Cena šestidenní permanentky stojí dospělého 197,5 eura, děti ve věku 5-12 let 148 eur a seniory mezi 60-74 lety 168 eur. Děti do 5 let a senioři nad 75 let mají skipas zdarma. V Tignes naopak máte na vybranou, zda jezdit pouze v kruhovém areálu Tignes, nebo si přikoupit kompletní permanentku, umožňující brázdit všechny trasy a údolí oblasti. Za skipas pouze pro Tignes zaplatí dospělý 169,50 eura, děti 127 eur a senioři 144 eur. Rozhodně radíme: připlaťte si a vyzkoušejte obě střediska! Jak se sem dostat Nejjednodušší cesta z Prahy vede přes města: Plzeň, Norimberk, Karlsruhe, Basilej, Lausanne, La Rosiere, Les Boises Tignes/Val d’Isere. Celkem najedete 1109 km, na taxách zaplatíte 65,60 eura. Z Brna se stočíte na Graz, dál jedete přes Benátky, Padovu, Veronu, Milán, La Rosiere, Les Boises až do Tignes/Val d’Isere. Trasa měří 1268 km, zaplatíte 55 eur. Kdy sem vyrazit Sezona v Tignes je delší než v ostatních střediscích, na ledovci Grand Motte se dokonce lyžuje celý rok, hlavní sezona tu začíná 30. 9. 2006 a trvá do 8. 5. 2007. Sezona ve Val d’Isere je totožná s celým areálem Espace Killy: 25. 11. 2006 - 1. 5. 2007. Tignes/Val d’Isere v číslech V areálu Tignes najdete 65 sjezdovek s vysokým počtem červených, celková délka tratí je 150 km, počet lanovek 47. Snowboard: na ledovci Grande Motte je umístěn snowpark, považovaný za největší park v Evropě, druhý je v oblasti Val d’Isere. Celá oblast Espace Killy nabízí 300 km tratí, 140 sjezdovek, 95 lanovek, dva ledovce a převýšení 1900 metrů. Kam ještě vyrazit Zážitkem na celý život je potápění pod ledem zamrzlého jezera v Tignes. V létě 2006 tu začal sloužit návštěvníkům zbrusu nový areál vodních sportů Aqua centrum v Tignes le Lac. Další informace

www.tignes.com

www.valdisere.com