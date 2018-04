Vyzkoušejte s dětmi letošní novinky v rodinných areálech

Šťastná země má nový hrad Trosky

Během tradičních slavností slámy se ve Šťastné zemi v Radvánovicích u Turnova staví ze slámy úplně všechno.

Ve Šťastné zemi v Radvánovicích u Turnova vyrostla replika hradu Trosky. Skutečný hrad Trosky, kamenný a mohutný symbol Českého ráje, je vzdušnou čarou vzdálený přibližně 3 km, Trosky v Radvánovicích jsou ze dřeva a vypadají spíš jako hrad předtím, než se z něj stala zřícenina. Mají šest věží včetně slavné Panny a Baby, cimbuří, vstupní brány, ochoz a vyhlídku, odkud skutečné Trosky uvidíte jako na dlani. Z vyhlídkových věží se zpátky na zem mohou děti vrátit tobogány.

Ze slámy si ve Šťastné zemi postavili i pohádkový hrad.

Další novinkou je dřevosochání během tradičního srpnového Slamáku, slavností slámy, kdy přímo před očima návštěvníků bude deset sochařů vytvářet umělecká díla. Práci s dláty a paličkami si děti budou moci vyzkoušet ve speciálních dílnách. Mezi další novinky patří i loni otevřené lanové centrum a možnost přenocování v některém z osmi indiánských tee-pee.

Šťastná země je otevřená denně až do 31. října od 9.00 do 19.00 hodin, o prázdninách až do 20.00 hodin. Standardní cena vstupného je 100 Kč na osobu ve věku nad dva roky. Za doplňkové služby se tu platí zvláštní měnou, čtyřlístky (1 čtyřlístek = 20 Kč).

V Mirakulu otevřeli vodní svět

Lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, tobogány, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, úzkokolejná parní železnice nebo vyjížďky ve vojenských obrněných vozech – to jsou hlavní lákadla Parku Mirakulum ve středočeských Milovicích. V sobotu 25. července se otevírá hlavní novinka letošního roku – Vodní svět a oázy s vodními hříčkami.



V Mirakulu si děti vyzkouší řadu atrakcí, novinkou je hravý vodní svět.

Základem Vodního světa je vodopád, který napájí jezírko. Voda tu padá, stříká, žbluňká, kape a proudí v systému potoků, potůčků a koryt a vybízí k cachtání, brodění a nejrůznějším hrátkám se stavidly, mlýnky, čerpadly a dalšími prvky, díky nimž děti mohou určovat a měnit směr toku vody.

Do Vodního světa se neplatí nic navíc, pobyt je součástí jakékoliv vstupenky do Parku Mirakulum, permanentky nevyjímaje. Areál je otevřený během letních prázdnin denně od 10.00 do 18.00 hodin, v případě zájmu i o hodinu déle, během září a října pak denně mimo pondělí. Během prázdnin zaplatíte za vstup 180 Kč, v pondělí a v pátek 120 Kč, během září a října 180 Kč o víkendech a 120 Kč ve všedních dnech.

Novinka roku: Duhový park

O Duhovém parku mluví děti s nadšením a určitě se sem rády budou vracet.

Jinde každý rok vymýšlejí nové atrakce, Duhový park je ovšem novinkou sám o sobě. Zábavní areál ve středočeské Třebovli se spoustou atrakcí, odlišených podle doporučeného věku návštěvníků, se otevíral v květnu. Vstup na všechny atrakce je zdarma, součástí areálu jsou velkoplošné stany a šapitó, díky nimž se sem můžete vypravit i za špatného počasí.

Duhový park je otevřený o víkendech až do září, o prázdninách také ve čtvrtek a v pátek. Cena vstupného závisí na počtu objednaných vstupenek a začíná na 190 Kč.