Vyzkoušejte pravé turecké lázně. V Turecku

Hamam jako by byl v přímém kontrastu k rušnému tržišti Grand Bazaar, jedné z největších istanbulských atrakcí. Je magickým místem, které si zachovává řadu tradičních zákonitostí. Veřejné lázně mívali už Řekové a Římané, od nichž Osmané něco převzali a něco vylepšili.

V Istanbulu není žádný problém nějaký ten hamam najít, jsou jich tu desítky. Tradiční bývají oddělené, do "turistických“ mohou muži a ženy společně.

Když vstoupíte, ocitnete se ve velké přijímací hale s ochozy, kde se nalézají šatny. Jsou to místnůstky oddělené dřevěnými přepážkami, jejichž jediným vybavením je úzká pohovka. Tu možná oceníte, až bude po proceduře.

V šatně se převléknete do lázeňských úborů. Muži dostanou ručník, většinou bavlněný, který si ovinou kolem pasu. Ženy se odívají do stejného materiálu, ovšem jejich svršky jsou důmyslnější: volné krátké kalhoty, vršek jako od plavek a k tomu ještě ručník jako u pánů.





Takto připraveni sestoupíte zpět do přízemí. Na nohy obouváte poněkud bizarní dřevěné sandále, které vás později chrání na horkém a kluzkém mramoru.



Impozantní šero

Z přijímací haly vedou dveře do lázní. Oči musí nejdřív přivyknout zdejšímu šeru. Projdete takzvanou studenou místností (již využijete po kúře) do teplé. Tam můžete chvilku zůstat - zvlášť pokud patříte mezi ty, kteří špatně snášejí rychlé změny teplot.

Anebo zamíříte rovnou do samotného srdce hamamu: horké místnosti. Zde se vás ujímá tellak neboli masér a také průvodce celou procedurou.

Horká místnost má několik základních charakteristik. Za prvé je celá mramorová. Z mramoru je podlaha, obklady stěn a také centrální "stůl“ - rozlehlá plocha ve výšce asi půl metru nad zemí, na níž už relaxují ti, kteří do hamamu přišli před vámi.

Za druhé: v horké místnosti je kolem padesáti stupňů a vlhkost vzduchu přesahuje devadesát procent. Je to prostředí příjemné i pro ty, kteří nesnášejí saunu.

Za třetí: prostor je krytý kupolovitou střechou s tradičními okénky o průměru 15 až 20 centimetrů, skrz něž se do místnosti prodírají impozantní paprsky světla.

A tak usedáte či uléháte na teplý mramor a relaxujete. Je-li vám horko, poléváte se vlažnou vodou z kohoutků na stěnách. Nejlepší je lehnout si na centrální mramorový stůl a zahledět se do střešní kupole.



Hlavní slast

Po nějaké době (můžete si ji určit sami) se vás znovu ujímá tellak a nastává hlavní fáze procedury. Tellak vás důkladně omyje vodou a drsnou masážní žínkou vám odstraní z celého těla starou kůži.

Pak vás položí na mramorový stůl a důkladně namydlí. Následuje masáž, při níž je třeba se celkově uvolnit. Občas to jde těžko: tellak je důkladný a některé jeho zásahy mohou i zabolet. Ale zkuste jen relaxovat, nechat své tělo bezvládně ležet.

Po masáži přichází další mydlení a mytí. Když máte štěstí, váš tellak si při práci prozpěvuje nějakou tureckou píseň, což dokonale dotváří exotickou atmosféru.

Ve chvíli, kdy vás tellak pouští ze spárů, můžete se cítit trochu vysíleni. A tak znovu usedáte na teplý mramor a dopřáváte si libovolně dlouhý odpočinek. V tradičním hamamu vám nikdo neřekne, že už byste měli jít.

Potom se odeberete do teplé místnosti, kde dostanete ručníky na důkladné osušení a pak ještě další, do nichž se zabalíte. Důležité je nespěchat a dopřát tělu čas na postupné snižování teploty.

Osušeni a ovinuti ručníky si pak ve studené místnosti můžete dát čaj. Anebo až nahoře v šatně, kde si na zmíněné pohovce máte právo dokonce i zdřímnout. Hlavně všechno v klidu.