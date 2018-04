Vyzkoušejte heliskiing v La Rosiere

Pokud jste někdy navštívili francouzská střediska La Plagne nebo Les Arcs, nejspíš jste si lámali hlavu, co je to za tajemné místo naproti přes údolí Valezan. Zatímco u vás zůstávaly sjezdovky ve stínu namrzlé až do oběda, do tamních jižně orientovaných strání se opíralo slunce celý den. To místo se nazývá La Rosiere.