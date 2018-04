Vytlačí oteplování lyžaře z Alp?

13:14 , aktualizováno 13:14

Rostoucí teplota v Alpách omezuje lyžování. Bude-li se Země dále oteplovat, přijdou milovníci zimních sportů o své potěšení. Za posledních deset let se zvýšila teplota ve švýcarských Alpách o jeden stupeň Celsia. To způsobilo, že sněhová pokrývka v zimě ustoupila v průměru o 150 metrů nahoru. Jestliže bude vývoj pokračovat stejně, posune se v těchto velehorách během patnácti let hranice sněhu zhruba ze současných 1200 do 1800 metrů nadmořské výšky.