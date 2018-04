Výtěžek z koncertu půjde na opravy

"V části velehradského objektu zůstane sociální ústav. Část bude i nadále užívat farní úřad. V uvolněných prostorách chceme zbudovat církevní školu - gymnázium. Pro podmínky moderní školy bude nutná rozsáhlá úprava budovy, ovšem s respektem k historické a kulturní památce. Budova vyžaduje velké opravy, ať v ní bude cokoliv," říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Špatná je střecha, fasáda, okna, elektroinstalace. Místo kanalizace je v některých částech areálu dokonce jen napojení na trativod.

Letos už se začalo s opravou pláště budovy. Státní dotace na tento rok představuje dvacet milionů korun. Celková oprava však bude stát řádově desetkrát tolik.

"Je to ohromná suma. Jinde by šlo školu zbudovat levněji. Nemůžeme se však nechat zahanbit minulými generacemi, které dokázaly tento skvost architektury a posvátné místo národa udržet. Spoléháme na pomoc státu, ale vítáme i každou pomoc dobrých lidí," dodává Graubner.

Dnešní klášter na Velehradě je přestavbou kláštera cisterciáků z 13. století. Za husitských válek byl velmi poškozen. Jeho dnešní podoba vznikla v barokní době.

Za Josefa II. byl klášter zrušen, Bazilika se stala farním kostelem a klášter chátral.

V devatenáctém století založili milovníci Velehradu spolek pro jeho obnovu kláštera a vykonali ohromné dílo. Olomoucký arcibiskup Fürstenberg pak svěřil Velehrad jezuitům, kteří zde vedli duchovní správu a gymnázium.



V době komunismu byl do kláštera přestěhován z Prahy ústav pro postižené Vincentinum. Na začátku devadesátých let let byla většina objektu vrácena Arcibiskupství olomouckému, které objekt ústavu pronajalo.

Z iniciativy arcibiskupství se postavila nová kuchyň, zrekonstruovalo se ústřední topení a vybudovaly se plynové kotelny.

Okresní ústav sociální péče si mezitím postavil nový ústav pro postižené na Velehradě, kam přesunul asi čtvrtinu klientů. Další ústavy staví ve Starém Městě a v Kunovicích.

