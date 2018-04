VÝTAHY V KOLOSEU.

Uvnitř římského Kolosea budou postaveny dva výtahy, které mají usnadnit dopravu návštěvníků do druhého patra tohoto gigantického amfiteátru. Oznámilo to na konci května italské ministerstvo kultury s tím, že druhé patro bude opět pro veřejnost přístupné od příštího měsíce. Výtahy budou postaveny do 21. června, kdy začne výstava o římské říši a gladiátorských soubojích. Ministerstvo také sdělilo, že třetí patro a podzemní část, kterou používali císaři, se stále opravují. Do roku 2003 by návštěvníkům mělo být přístupno 85 procent Kolosea oproti nynějším 35 procentům.