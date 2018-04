Výstup na sydneyský Harbour Bridge

li dostat při návštěvě australského Sydney trochu více adrenalinu do žil, vypravte se k jedné z dominant města, postavené v roce 1932, k mostu Harbour Bridge. V ulici Cumberland Str. 5 sídlí firma, která pořádá přechody přes mostní oblouk. Na cestu jste vybaveni speciální kombinézou proti větru, vysílačkou sloužící ke spojení s vedoucím skupiny a při výstupu jste jištěni lanem. Od vás se předpokládá, že je vám více než dvanáct let a jste v dobré fyzické a psychické kondici, nejste pod vlivem alkoholu a máte trekové nebo běžecké boty. Výstup je dlouhý 1500 metrů a vede po žebřících, lávkách a samotném mostním oblouku. Za šimrání na chodidlech, mírné závratě a boj s větrem jste odměněni nádherným panoramatickým výhledem na Sydney. Z výšky 130 metrů nad hladinou moře je opera jako krabička od sirek a máte-li to štěstí, že jste tu ve dni, kdy odplouvá regata do Perthu, tak se pod vámi třepetá tisíce plachet...