Matterhorn: jak přežít výstup na nejfotografovanější horu světa

Už 150 let šplhají lidé na Matterhorn, poprvé stanuli nahoře 14. července 1865. Pomáhá jim 44letý zermattský patriot Robert Andenmatten – a rovnou ve dvojroli: nejen coby horský vůdce, ale už čtvrt století také jako pilot záchranářského vrtulníku Air Zermatt.

„Klíčové je počasí. Bude-li vám přát, technicky zvládne výstup s vůdcem i nezkušený člověk,“ řekl magazínu Víkend protřelý švýcarský horal.

Kolik obětí si bere každoročně Matterhorn?

Zlepšuje se to. Vybavuju si, že za mého mládí před čtvrt stoletím to bývalo deset až patnáct fatálních případů ročně, teď to je dramaticky méně: tři až pět obětí za sezonu.

Který národ na skále nejvíc „zlobí“?

Lidé od vás z východní Evropy jsou tvrdí, ale neřekl bych, že se nějak vymykají. Hlavní problém se týká prakticky všech bez rozdílu: skoro každý, kdo sem přijede s cílem zlézt Matterhorn a zaplatí spoustu peněz za cestu a pobyt, tak chce vylézt nahoru. Takže lidé obecně nedbají špatného počasí a dalších hrozeb.

Co byste řekl o českých horolezcích?

Nedokážu si vybavit žádný speciální případ.

Pokud vím, Češi rádi lezou na vlastní pěst.

Proč by ne? Jsme dospělí lidé. Já za to nikoho neodsuzuju. Samozřejmě je spousta horolezců, kteří mají veliké zkušenosti, nicméně Matterhorn je tak specifická hora, že se místní vůdce jistě hodí. Doporučil bych jeho služby každému, kdo má tu možnost.

Matterhorn Hora Matterhorn (4 478 m n.m.) ve Waliských Alpách, tyčící se na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Výstup na ni byl dlouho považován za nemožný. Dne 14. července 1865 se to podařilo sedmi horolezcům v čele s Edwardem Whymperem, při sestupu pak čtyři členové výpravy zahynuli.

No právě, ne každý si to může dovolit.

Výstup s vůdcem vyjde na čtrnáct set franků (to je podle aktuálního kurzu víc než 36 tisíc Kč).

Za jak velkou skupinu?

My místní vůdci, abychom mohli ručit za bezpečnost, chodíme jen s jedním klientem.

Jak to probíhá?

Ve čtyři ráno vyrážíme z chaty Hörnli, vzdálené zhruba hodinu a půl pochodu od lanovky z Zermattu. S šikovným klientem v dobrém počasí můžete být nahoře za tři hodiny čili koncem léta ideálně na východ slunce, což je mimochodem na Matterhornu nepopsatelný zážitek.

Ovšem pak jsou lidé, kteří se nahoru drápou pět hodin, přičemž sestup bývá ještě delší, a takoví už ohrožují vlastní život. Pokud jdou s vůdcem, málokdy je necháme jít až nahoru.

Povězte, bez čeho byste nikdy nešel nahoru?

Víte, dřív bylo vybavení horolezců mizerné, ale dnes je to naopak, lidé jsou vybaveni až příliš. Takže pokud jdu s klientem na Matterhorn, začínám tím, že mu večer před výstupem vyházím dvě třetiny věcí z batohu. Tady stoprocentně platí, že méně je více. Potřebujete jen mačky, rukavice, čepici, sluneční brýle, pořádnou bundu, něco na pití a něco k jídlu.

Horský vůdce a záchranář Robert Andenmatten Záchranáři u Matterhornu

Máte nějaké speciální dietní doporučení pro úspěšnou zteč Matterhornu?

Tak jistě se hodí švýcarská čokoláda pro rychlé doplnění energie (směje se). Vypozoroval jsem pozoruhodný dietní rozdíl mezi Evropany a Američany: Evropani nemají problém se sladkým pitím, zatímco Američané jsou posedlí čistou vodou, je docela těžké přesvědčit je, že by si měli přibalit pro tak náročný výkon něco „nezdravého“, že v horách se něco sladkého prostě hodí.

Co je vlastně náročnější? Výstup, nebo sestup?

Obojí je pochopitelně dřina. Nicméně cesta dolů je přece jen o něco těžší. Nohy víc bolí, člověk už je unavený, a co hůř: leckdy polevuje koncentrace.

To se ukázalo zřejmě už v případě party prvních úspěšných dobyvatelů: v červenci 1865 stanulo na vrcholu dračího zubu sedm mužů, dolů se vrátili jen tři.

Ale dnes už je to jiné lezení. Když odhlédneme od obecně dokonalejšího vybavení, i samotný Matterhorn byl tehdy jiný. Dnes jsou nahoře trvalé instalace a každý rok je místní vůdci obnovují. Leze se místy za pomoci fixního lana. Bez toho by tam osmdesát procent lidí vůbec nevylezlo.

Jaký byl váš první výstup?

„Panebože, co tady dělám?“ Přesně o tom jsem tehdy přemýšlel, protože nás zaskočila bouřka s vánicí. Samozřejmě jsme nahoru nevylezli. Ale dnes už je daleko snazší se takovým nemilým překvapením vyhnout než před pětadvaceti roky. Jestliže lezete na Matterhorn, počasí se mění rychle a většinou od západu a tam přes hory nevidíte. Ale dnes už máme meteoradary na internetu, to v devadesátých letech nebylo.

Znáte Matterhorn ze vzduchu i ze země. Odkud je hezčí?

V kráse rozdíl není, ale zajímavé je, že když nad ním letím v helikoptéře, zdá se mi daleko strmější, než když se nacházím přímo na skále.

Co je na něm nejzrádnější?

Za dobrých podmínek, když je sucho, je to – zjednodušeně řečeno – dlouhý výstup po velkých schodech. Ale jakmile se začne měnit počasí, může jít o život. Jako horský vůdce se nejvíc potýkáte s tím, že předem neznáte kondici klientů a musíte být nejméně deset hodin nepřetržitě naprosto soustředěný, abyste lidi dostal bezpečně nahoru a zase dolů.

Jak se připravit na Matterhorn?

No, měl jsem i klienty, kteří přijeli s tím, že hrají obden golf a chtějí nahoru. Ale to není ta nejlepší průprava (směje se). Nicméně i ve vaší zemi se lze na Matterhorn nachystat. Máte kopce, že? Potřebujete pravidelně stoupat pár hodin do výšky, řekněme každý třetí den po dobu tří týdnů, abyste byli připraveni na dlouhou námahu ve velké výšce se srdečním tepem okolo 140 za minutu.

Chápu to správně, že pokud natrénuju fyzičku a najmu si vůdce, měl bych výstup zvládnout?

Základem je kondiční příprava, bez té nemáte šanci. Bude-li vám přát počasí, technicky zvládne výstup s vůdcem i nezkušený člověk.

Co vaši potomci? Polezou taky na Matterhorn?

Těmhle věcem musíte nechávat volný průběh. Ale já jsem u nás v rodině už pátá generace horských vůdců, můj táta byl nahoře víc než osmsetkrát.

Takže vaši synové mají budoucnost jasně nalajnovanou?

Kdo ví. Osmnáctiletý syn se momentálně stará víc o ženy než o cokoli jiného a toho dvouletého zrovna taky zajímají úplně jiné věci než hory.