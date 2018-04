Výstup na Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky

V ráji stromových starčků

První den vede cesta pralesem, překračujeme desítky kořenů tropických stromů, jejichž větve nám sice zatím brání ve výhledu, ale zato poskytují osvěžující stín.

Asi po čtyřech hodinách chůze les začíná řídnout a my se tak dostáváme do dalšího vegetačního stupně, který tvoří především stromové vřesy a obří starčky a lobélie. To už se před námi objevuje náš tábor. Lovím z batohu stan a hledám vhodné místo na spaní.

Endemické slaměnky



Protože se chceme vyhnout pochodu ve žhavém rovníkovém slunci, vstáváme velmi časně, balíme stany a po vydatné snídani pokračujeme ve výstupu. Cesta pokračuje po skalnatém žebru, tentokrát již s výhledy na krajinu.

Okolí tvoří rozpraskaná sopečná hornina, ze které tu a tam vyrůstají obří starčky a lobélie. Za hranou obrovského lávového "útesu“ se rozprostírá unikátní oblast zvaná "Shira Plato,“ místo druhého tábora.

Lobélie rostou ve výšce okolo 4.000 m a patří k unikátním druhům

Třetí den výstupu už krajina připomíná poušť. V nadmořské výšce nad 4000 m je skutečně těžké přežívat, a tak zde najdeme jen několik desítek rostlinných druhů – většinou mechy, lišejníky a trávy. Nežije zde trvale žádné zvíře, ve dne můžeme spatřit havrany a občas se tu objeví divocí psi nebo serval.

Půlnoční vstávání

Poslední tábor před "útokem“ na vrchol leží na malé moréně mezi dvěma ledovci. Nad námi se tyčí zbývajících 1000 výškových metrů Kilimandžára a my marně ve změti skal a suti hledáme na dálku očima cestu na vrchol.

Průvodce Nickson nám ukazuje, kudy zítra půjdeme, a pak se domlouváme na programu: Vstávat budeme v 11 hodin večer, vyrazíme o půlnoci a pokud vše půjde dobře, tak v 6 hodin ráno za východu slunce bychom mohli stanout na vrcholu.

Druhý tábor na Shira Plato připomíná orlí hnízdo

Věřte, že vstávání hodinu před půlnocí v pěti tisících metrech není příjemnou záležitostí. Zkřehlými prsty pěchuji vše nepotřebné pro výstup do velkého batohu, bourám stan a připravuji si batůžek na výstup: termosku s čajem, energetické tyčinky, lékárničku, náhradní baterie do čelovky, fotoaparát a náhradní větrovku.

Úsvit na vrcholu

Na nebi jiskřivě září Jižní kříž a v hloubce pod námi poblikávají světýlka města Moshi. Krátce "posnídáme“ čaj, z pytlíku sezobneme pár sušenek a přesně o půlnoci se vydáváme k vrcholu.

Cesta se nejprve klikatí suťovým svahem a posléze nám postup začínají znepříjemňovat skaliska, která musíme neustále obcházet a občas i přelézat. Nikde nikdo, tmu prořezává jen světlo našich čelovek a ticho narušuje vrzání kamenů pod podrážkami pohorek.

Na hranu kráteru Kibo vystupujeme v pět hodin. Stále je úplná tma, měním baterky v čelovce a zahřívám se douškem čaje. Teploměr ukazuje –10 stupňů a mírně pofukuje vítr, takže si navlékám i záložní větrovku.

Čeká nás závěrečných sto padesát výškových metrů na Uhuru Peak. Brodíme se sutí a vždy po několika krocích se vydýcháváme.

U vrcholové cedule na Kilimandžáru

V půl šesté začíná svítat, a ocitáme se na hřebeni, odkud podle odhadu k vrcholu zbývá posledních tři sta metrů mírného stoupání. Vychází slunce a díky jasnému počasí máme fantastický rozhled: pod námi se rozprostírá dno kráteru, podhůří částečně zakrývá tenká vrstva oblačnosti a na západě růžově září masiv Mount Meru.

Pozoruji nádherné ledovce, které podle vědců díky oteplování Země do dvaceti let úplně zmizí…





Ubývající ledovce pod vrcholem nejvyšší hory Afriky