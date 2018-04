Výstup ke Stožecké kapli

Pohled zezadu odhalí kombinaci zděné a dřevěné stavby.

Přesto, pokud se vydáte zdejšími končinami po modré značce, si malou odbočku dopřejte. Až se po zhruba dvacetiminutovém výstupu dostanete na mýtinku uprostřed kamenů, přivítá vás dřevěná stavba, nepříliš velká, ovšem jako malovaná. Je to lesní kaple zasvěcená Panně Marii a ne ledajaká. Bývalo zde významné poutní místo, vedly k ní tři křížové cesty a váže se k ní řada pověstí. Ovšem to, jak ji dnes uvidíte, není žádná samozřejmost. Za minulého režimu byla kaple úplně zdevastovaná a obnovena byla až ke konci osmdesátých let. Právě k době,kdy prakticky neexistovala, se ale váže jedna zajímavost: věrnou kopii Stožecké kaple si postavili po paměti obyvatelé bavorského Philipsreutu v roce 1985 na německé straně hranice. A dnes, v době otevřených hranic,není problémem přesvědčit se, jak moc jsou si obě stavby podobné.