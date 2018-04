Vystřízlivění z úspěchu

11:04 , aktualizováno 11:04

Včera v poledne přišli první horolezci, kteří v neděli uspěli na vrcholu Qgiru. Do základního tábora přišel Hans Kammerlander a Jean Christophe Lafaille. Bohužel zároveň se potvrdila informace o jednom mrtvém Korejci. Ten se zřítil při sestupu na místě zvaném "Bottleneck" (angl. hrdlo láhve). Nešťastník padal do stěny, kterou vystupují Češi. Vedení Korejců proto požádalo český tým, zda by se po mrtvém těle jejich člena nepodíval. Jeden ze dvou Šarpů, který pomáhal ve výstupu Korejcům (všichni stoupali za pomocí umělého kyslíku), se vrátil z vrcholu s vážnou sněžnou slepotou. Podle všeho mu kyslíková maska neustále zvedala brýle.