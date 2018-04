Vystoupit na Gerlachovský štít mohou i amatéři

Strmé stěny Gerlachu z Batizovské doliny.

Předem je však nutno upozornit, že na nejvyšší vrchol Tater nevedou značené turistické stezky a je přístupný jen v doprovodu horského vůdce. Celá vysokohorská tůra trvá za příznivého počasí přibližně sedm až devět hodin, přičemž s jedním průvodcem může jít maximálně pět zájemců. Vůbec nejlepší je naplánovat výstup v období od srpna až do konce října, kdy bývá nejstálejší počasí. Výstup na Gerlach má charakter turistického okruhu, který začíná i končí na »Sliezskom dome«. Sestupová cesta tudíž nevede po trase výstupu. A jak vlastně vypadá samotný výstup? V časných ranních hodinách se vychází od Sliezského domu za doprovodu horského vůdce. Přibližně po padesáti minutách chůze, kdy se přechází i nad vodopádem Skok, dojdete k nástupnímu místu na Gerlach - Velické próbě, jejíž exponovaný úsek je zajištěn řetězy a skobami. Skalnatým terénem se po třech až pěti hodinách stoupání dostanete k samotnému vrcholovému kříži. Příjemný pocit z výstupu je za pěkného počasí umocněn překrásnými výhledy nejen na celé Vysoké Tatry (jako na dlani máte mohutný Slavkovský štít, meteorologickou stanici na Lomnickém štítě, třetí nejvyšší vrchol Tater - Ladový štít, turisticky přístupnou Východní Vysokou, exponovanou Bradavicu a na západě sousedící Končistou, národní horu Kriváň, známé Rysy atd.), ale i na hřeben turisticky nepřístupných Belianských Tater, hřebeny Západních Tater, Roháčů a Nízkých Tater. Z vrcholu se příkře sestupuje do turisticky nepřístupné Batizovské doliny a i zde je třeba překonat jištěný úsek - Batizovskou próbu. Následuje už jenom mírný sestup dolinou kolem nádherného stejnojmenného plesa až k turisticky frekventované Tatranské magistrále. Poté zhruba za hodinu dorazíte zpět na Sliezsky dom.Noční autobus (linka Příbram Praha-Poprad-Košice) vyráží denně, kromě soboty, ve 21 hodin z nádraží Praha-Florenc a v Popradu je ráno v pět. Cena místenky je 385 korun. Také zpět z Popradu jezdí denně, kromě soboty, ve 23.10. Z Popradu budete pokračovat Tatranskou elektrickou železnicí do Starého Smokovce (doba jízdy půl hodiny). Kontakt na horského vůdce Dom horské služby TANAP, Starý Smokovec 23, telefon: 00421/969/4422820, cena za horského vůdce je 3000 Sk.Do horském hotelu Sliezsky dom (1670 metrů nad mořem) můžete dojít pěšky například po žluté turistické trase ze Starého Smokovce - doba chůze dvě až tři hodiny. Telefon: 00421/969/4425202 nebo 4425261, cena: 650 Sk za dvoulůžkový pokoj se sprchou.