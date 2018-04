Vystopujte vzácnou ještěrku, skrývá ji lom u Štramberka

Co vidět ve Štramberku Městečko ze třináctého století bývá kvůli svému malebnému vzhledu často nazýváno Moravským Betlémem. Věž Trúba Je dominantou města a ­skvělým orientačním bodem i ­dobrou vyhlídkou. V­ létě je otevřena denně od 9.00 do 19.00. Vstupné 20­Kč, děti polovic. Více na www.hrad-stramberk.cz. Muzeum Zdeňka Buriana Od května do října otevřeno kromě pondělí od 9.00 do 17.00 s polední přestávkou. Vstupné: 20 Kč, děti polovic. Více www.stramberk.cz. Muzeum Novojičínska ve Štramberku

V přízemí domu čp. 31 mohou návštěvníci zhlédnout paleontologické sbírky, archeologické nálezy z jeskyně Šipka a bronzové poklady z kotoučského hradiště a botanickou část. První patro je věnováno historii hradu. Od května do října otevřeno kromě pondělí od 9.00 do 17.00 s polední přestávkou. Vstupné: 20 Kč, děti polovic. Více o muzeu ZDE. Rozhledna Bílá hora Moderní věž na kopci nad městem v nadmořské výšce 583 m. Otevřeno od května do října, út–ne 8.00–18.00. Vstupné: 23 Kč, zlevněné 15­Kč. Aqua Terra – mini zoo Stálá výstava akvarijních a terarijních zvířat na náměstí. Otevřeno od května do září denně od 9.30–17. Vstup 25 korun, slevy pro děti i pro rodiny. Více na www.aquaterra.wz.cz/. Městský pivovar Na náměstí. Ochutnejte světlý nefiltrovaný ležák Trubač a­ speciální Valašské trnkové pivo se švestkovou příchutí. To však nemají úplně vždy. Tip na ubytování Penzion Stará škola na náměstí. Pokoje se sociálním zařízením, restaurace a ­možnost půjčení kol. Cena 380 Kč za ­osobu, snídaně 80 Kč. Více ZDE.