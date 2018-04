Výstava rekvizit láká do pohádek

Výstava kostýmů a filmových rekvizit nazvaná Z pohádky do pohádky začíná na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Na výstavě, která začíná ve čtvrtek a potrvá celé září, mohou návštěvníci vidět také například původní kostýmy Jana Wericha z pohádky Pekařův císař, ladovské kostýmy Martina Kabáta a dalších postav z filmu Hrátky s čertem a Obušku z pytle ven, či mluvícího vlka a kostýmy z televizního seriálu Arabela. Návštěvníci mohou zhlédnout i pravý myší kožíšek z Fričovy pohádky Princezna se zlatou hvězdou či maketu Golema.Výstava doputovala do Ostravy z plzeňského výstaviště, kde ji navštívilo asi osm tisíc lidí. "Myslím, že to bude vděčná výstava pro děti i jejich rodiče. Navíc na začátku školního roku je takových akcí pro děti v Ostravě spíš poskrovnu," řekl ředitel Ostravských výstav Arnošt Pchálek.Originální kostýmy zapůjčilo pro výstavu Filmové studio Barrandov a jenom ony mají cenu tří milionů korun. "Celá výstava je pojištěna na celkem pět milionů korun," řekl za plzeňské výstaviště Marek Ondráček. Dodal, že výstava je jištěna bezpečnostní službou. "V Plzni se nám ztratil jeden pohár z Císařova pekaře. Ten je nyní raději zamčený ve skříňce u trůnu s Werichovým kostýmem," dodal Ondráček.Na kostýmech z dnes už klasických pohádek je už však znát jejich stáří. "Například kostým z Pyšné princezny už nelze čistit, protože by se rozpadl. Musí se s nimi při převozu zacházet maximálně šetrně," řekl Ondráček.Nejmenší děti jistě přivítají možnost zhlédnout kostýmy a rekvizity z nových pohádek Princezna ze mlejna či obou filmů Z pekla štěstí. Právě tyto pohádky budou organizátoři také po celou dobu výstavy promítat třikrát denně na velkoplošné plátno. Příští rok se výstava, rozšířená o další exponáty, vydá na pouť českou republikou a vrátí se také do Ostravy.