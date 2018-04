Výstava láká na magickou Kambodžu i statečné ženy z Konga

Snímky předních českých fotografů

Ve Žlutých lázních je vystaveno na osmi velkoformátových panelech celkem 22 snímků ve formátu 120 x 80 cm od předních českých fotografů a spolupracovníků časopisu Lidé a Země.

Fotografie z Afriky zde představuje Václav Šilha, který se dlouhá léta na tento kontinent specializuje a který je zároveň nositelem druhé ceny ze soutěže Czech Press Photo 2006.

Od Františka Zvardoně, renomovaného fotografa, který žije a působí ve Francii a publikuje pravidelně např. v magazínu Le Figaro, můžete zhlédnout cyklus Černobílá Evropa.

K vidění jsou také fotografie šéfredaktorky časopisu Lidé a Země Lenky Klicperové, která v roce 2008 získala čestné uznání v prestižní soutěži Czech Press Photo. Fotografka v Kongu zachycovala portréty žen, které byly znásilněny během války na východě země. Nejde však o drastické zachycení válečných hrůz, ale o vyjádření ženství, které v nich navzdory tomu, co prožily, zůstává.

Posledním vystavujícím je fotograf a vědec František Štaud se sérií snímků z Kambodži.

Putovní výstava

Cestovatelské fotografie si můžete ve Žlutých lázních prohlédnout až do 30. června. Poté se expozice přesune na celý červenec do Zahrady Slovanský dům. Až do 30. září potom bude výstava putovat po dalších městech v celém Česku.