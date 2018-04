Výstava: Jedete na dovolenou lodí?

Jedete? Stejnojmenná výstava v pražském Náprstkově muzeu předkládá obraz, jak by vypadala vaše cesta v době před padesáti a více lety.Model španělské karavely u vchodu je ještě dekorací, plakáty německé lodi Bremen již napovídají, jak zaoceánská plavba vypadala. »Pasažéři, dokonce i ve třetí třídě měli k dispozici jídelny, kuřácké a hudební salony, knihovnu, tělocvičnu a nemocnici,« vysvětluje Milena Secká, autorka výstavy. Na lodi Queen Mary vám zhotovili v nejkratší době večerní toaletu na míru. Jak lákavý byl takový jídelníček? Ani chudí vystěhovalci do Ameriky se neměli až tak zle: například k obědu byly nudle s mastnou šťávou, argentinská národní polévka, dušené hovězí se smaženými bramborami, moučník, víno, černá káva. K večeři, po odpoledním čaji: ryba s čerstvým salátem, studený nářez, sýr, čerstvé ovoce, víno, opět černá káva. Navíc množství času to vše si v klidu vychutnat. Ale především: »Lidé navazovali na dlouhých cestách přátelství, obchodní a společenské kontakty,« uvedla Secká. »Naše uspěchaná doba nemá již čas na poklidné cestování,« konstatuje s lítostí průvodní text výstavy. Na dovolenou však nemusíte jen do ciziny. Pojedete-li lodí třeba z Prahy na Zbraslav či do Štěchovic, vězte, že i to jsou místa, kam se kdysi jezdilo lodí na letní byt i na dovolenou. O českém vkladu námořní plavbě a prestižních závodech o Modrou stuhu vám více poví výstava, která trvá až do poloviny listopadu. l