Vysokohorské průsmyky v srdci Švýcarska

Může se hodit Od 23.12.2004 mohou jet čeští občané starší 18 let do Švýcarska a Lichtenštejnska jen s občanským průkazem. Musí se však jednat o nejnovější typ občanského průkazu s údaji čitelnými strojem. Ostatní osoby do věku 18 let musí mít platný cestovní pas. DOPRAVA Pokud pojedete autem, nejpřímější cesta do oblasti Urnijských Alp vede od nás po dálnici přes Curych, Lucern a sedlo Brünigpassdo Meiringenu. Na švýcarských dálnicích však potřebujete dálniční známku, která stojí 40 CHF na rok. Ohledně průjezdnosti samotných průsmyků (zejména z jara) se před cestou informujte na aktuální situaci, například ZDE . Jestliže do Švýcarska poletíte či pojedete veřejnou dopravou, další cestování je pak nejvýhodnější za použití zvýhodněných několikadenních jízdenek, například Swiss Pass, jež platí neomezeně prakticky na veškerou dopravní síť v zemi. Více ZDE. Trojici popisovaných průsmyků však můžete velmi snadno poznat i s použitím veřejné dopravy. Autobusy Postbus sem během léta vyjíždějí denně z Meiringenu a Andermattu. Více ZDE . UBYTOVÁNÍ Ubytování si lze zařídit v hotelech a ubytovnách přímo v sedlech:

Hotel Belvedere (Furkapass) - ZDE

Hotel Steingletscher (pod Sustenpassem) - ZDE

Grimsel Hospiz - ZDE Levněji pak seženete nocleh v okolních městech, kde fungují i příjemné kempy. V Meiringenu je to například kempink Balmweid - více ZDE.